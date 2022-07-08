المخابرات الأوكرانية تصادر ممتلكات شركات روسية وتصل قيمة الأصول المصادرة إلى 57 مليون يورو

صادرت السلطات الأوكرانية حقوق الشركات والعقارات من إحدى عشرة شركة روسية.



وقالت المخابرات الأوكرانية اليوم الجمعة في كييف إن قيمة الأصول المصادرة تصل إلى 57 مليون يورو.



وذكرت أن ما مجموعه 46 عقارًا نقلت ملكيتها إلى الدولة الأوكرانية.



وتشمل الشركات جازبروم وروسنفت وروساتوم الروسية.



ويأتي ذلك على خلفية اتهام أوكرانيا بأن هذه الشركات تساهم في تمويل الحرب الروسية على أوكرانيا منذ فبراير الماضي.



وبحسب ما أعلن فقد جرت محاولة لتغيير قيمة هذه العقارات، إلا أن التفاصيل لم تحدد بعد.

وفي وقت سابق،هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، بعواقب بعيدة المدى تجاه الغرب إذا ما تم فرض عقوبات أخرى على روسيا.



ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن بوتين قوله في اجتماع مع أعضاء الحكومة اليوم الجمعة، إن فرض المزيد من العقوبات يمكن أن يؤدي إلى عواقب أكثر خطورة، ويمكنني القول بدون مبالغة، عواقب وخيمة على سوق الطاقة العالمية.



وأشار بوتين مجددًا إلى "الحرب الاقتصادية الخاطفة " التي يشنها الغرب ضد روسيا.

وفي الوقت الذي زعم فيه بوتين أن تلك الحرب فشلت، اعترف بأن "هذه الإجراءات والقيود تضر باقتصادنا، وأن العديد من المخاطر موجودة".

وقال بوتين إنه سيتعين على الشركات الروسية الاستعداد لحظر النفط والبحث عن المزيد من الفرص لتصدير الطاقة.

وفي وقت سابق، أعلنت كييف الجمعة عن أن ضخّ الغاز الروسى عبر أوكرانيا تراجع إلى "أدنى مستوى له في التاريخ" الشهر الماضي، متّهمة موسكو بالسعي إلى زعزعة الاستقرار السياسي في أوروبا عبر خفض إمداداتها.

وسبق أن خفّضت روسيا الضخ بواسطة خط نورد ستريم عبر بحر البلطيق بنسبة 60 بالمئة في الأسابيع الأخيرة، بسبب مشاكل تقنية.

ورفض مناهضو موسكو في أوروبا التبريرات الروسية، وقالوا إن موسكو تحاول ممارسة ضغوط على الغرب بسبب دعمه أوكرانيا في الحرب التي يشنّها الكرملين ضدها منذ 24 فبراير.

وقالت الشركة الوطنية المشغّلة لخط الأنابيب في أوكرانيا إن روسيا "لا تستخدم القدرات الاحتياطية والمدفوعة" للضخ عبر البلاد للتعويض عن تراجع ضخ أنبوب نورد ستريم.

وجاء في بيان للشركة أن "الضخ عبر المنظومة الأوكرانية لنقل الغاز بلغ في يونيو أدنى مستوى له في التاريخ".

وتعمل شركة الطاقة الروسية غازبروم بنحو 14 بالمئة من قدرتها وتضخ 334 مليون متر مكعب في اليوم، وفق الشركة الأوكرانية التي تتّهم الكرملين بمحاولة إثارة "الذعر والخوف" قبل بدء فصل الشتاء.

وقالت الشركة الأوكرانية إن موسكو تريد "إجبار العالم المتحضّر على التفاوض مع بلد يرتكب جرائم دامية في قلب أوروبا".

وكانت موسكو ردت على عقوبات غربية فُرضت عليها على خلفية الحرب بخفض إمداداتها من الغاز إلى أوروبا، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار ودفع دول غربية إلى البحث عن مصادر طاقة بديلة.

وتصر موسكو على أنها مورّد للطاقة يمكن الاعتماد عليه وتشدد على أنها تحترم العقود الموقعة معها.