الجمعة 08 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ليبيا تخفض تصدير إمدادات الغاز إلى إيطاليا بنسة 25 فى المائة

غاز
غاز
ads

أفادت وكالة «نوفا» الإيطالية أن الخفض المحتمل بنسبة 25 في المائة في إمدادات الغاز الليبي لإيطاليا، الذي اقترحته السلطات الليبية في الصحافة، هو مؤشر على مدى خطورة الوضع في ليبيا.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر من حكومة تصريف الأعمال في طرابلس، قائلة إن ليبيا يمكن أن تخفض صادرات الغاز إلى إيطاليا بنسبة 25 في المائة على المدى القصير لتلبية الطلب الداخلي وحل مشكلة أزمة الطاقة في البلاد.
ورأت الصحيفة أن القرار سيتخذ بسبب النقص في الغاز لمحطات الكهرباء الليبية الناجم عن حصار الحقول في شرق البلاد من قبل الجماعات المسلحة.

واليوم، أعلنت شركة «إيني» الإيطالية عن أنّها أُحيطت علمًا بتصريحات السلطات الليبية وترصد اتجاه التدفقات، فيما يقال إنّه من المبكر الحديث عن أي خفض حقيقي.

وأشارت الوكالة إلى أن الغاز الذي يصل إلى محطة "غيلا" في صقلية قد شهد تقلبًا في الأشهر الأخيرة، ففي يوم من الأيام يمكن أن يصل إلى 5.5 مليون متر مكعب، و9 ملايين أخرى، ثم ربما 7 ملايين.

وفي المتوسط، توفر ليبيا ما يقرب من 8 ملايين متر مكعب من الغاز يوميًا. ومنذ بداية يوليو، وصل 6 ملايين متر مكعب فقط من الغاز من ليبيا، حيث انخفض في الواقع بنسبة 25 في المائة مقارنة بالمتوسط.

وقال مدير الشئون العامة في شركة إيني لابو بيستيللي، خلال جلسة استماع أمام لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ الإيطالي حول السلامة والإمداد وأسعار الطاقة المعقولة، "نحتاج إلى تنويع مصادر إمدادات الغاز وتشجيع الإنتاج الوطني"، مضيفًا: "نتعاون مع سنام وجي إس إي لتغطية أي كميات مفقودة".

وبحسب الوكالة إذا قررت ليبيا حقًا قطع الإمدادات عن إيطاليا، فسيكون ذلك في المقام الأول مشكلة لليبيين وليس للإيطاليين، حيث يعني ذلك أنّ ليبيا لم تعد قادرة على الوفاء بالعقود الدولية التي تضمن مصدر الدخل الوحيد، في حين أن أسعار النفط في الأسواق الدولية مرتفعة للغاية، كما يعني أنّ الدولة العضو في منظمة أوبك للنفط هي، في الواقع، على وشك الفوضى. 
 

إمدادات الغاز الليبي إمدادات الغاز الوضع في ليبيا ليبيا السلطات الليبية أزمة الطاقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

رسائل تهنئة بعيد الأضحى المبارك جديدة 2022 رسمية وبين الأصدقاء

صيام يوم عرفة.. توقيت أذان المغرب اليوم الجمعة 8 يوليو 2022

الأدعية المستحبة.. دعاء يوم عرفة 2022

برقيه تهنئه بعيد الاضحى المبارك 2022

أبرز عبارات التهنئة فى يوم عيد الأضحى 2022 

«شوفتوا الرجولة؟».. التيك توكر آمال أبو المجد تتعرض للضرب من زوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد جلال فراج

عز أبويا

د. محمد عفيفي

الحج زمان

د. رضا عطية

«سوء تفاهم».. هجائية مثقف مصرى لليسار الثقافى

ماجد حبته

مركز بحوث الفلزات

مدحت بشاى

العقاد ونبى الوطنية الصينى

عبد الرحيم طايع

أخطار افتتاننا بمجاذيب الصوفية

د. القس صفوت البياضى

تحذير من السيئ إلى الأسوأ

أحمد البنا

النجاح قد يأتى فى لحظة!

صور

افتتاح الرئيس السيسى للقطار الكهربائى ومحطة عدلى منصور

عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة الأهلى وبتروجيت

الأهلى يقدم مدربه الجديد ريكاردو سواريش

محطة تل أبيب

المزيد

دور أمريكى واضح.. هذا ما جرى بين رئيس وزراء إسرائيل وأبومازن

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس

اجتماع لمدة ساعتين.. لماذا ذهب وزير الجيش الإسرائيلى إلى رام الله؟