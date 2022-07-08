جونسون يرفض دعوات للسماح لرئيس وزراء تصريف أعمال بتولى منصبه

رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاستجابة لدعوات للسماح لرئيس وزراء تصريف أعمال بتولي منصبه، بعد يوم من إعلانه أنه سيتنحى في خضم حالة من الغضب جراء فضائح متعددة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يدرس فيه الخلفاء المحتملون عروض القيادة.

ووفقًا لوكالة "بي أيه ميديا" البريطانية للأنباء، هناك ضغوط متنامية على جونسون من أعضاء كبار بحزب المحافظين الذي يرأسه رئيس الوزراء من أجل التنحي فورًا عن منصب رئيس الوزراء وعدم انتظار انتخاب زعيم جديد.

ورئيس الوزراء البريطاني السابق جون ميجور، هو من بين أولئك الذين يؤيدون دعوات لأن يتم تعيين نائب رئيس الوزراء دومينيك راب رئيس وزراء تصريف الأعمال.

لكن مقر الحكومة فى داونينج ستريت شدد اليوم الجمعة على أن جونسون لن يغادر المنصب قبل تعيين زعيم جديد. وقال متحدث باسم مكتب جونسون إن "رئيس الوزراء يتصرف بما يتماشى والأعراف".

وقال إنه "سيظل رئيسًا للوزراء إلى حين وجود زعيم جديد للحزب وأن عمل الحكومة سيستمر بينما يتم ذلك".

وتستعد الأسر البريطانية لزيادة أخرى في فواتير الأسعار خلال فصل الشتاء المقبل، حيث إن تكاليف الطاقة المرتفعة للغاية تدفع سقف الأسعار للأعلى في مختلف أنحاء البلاد، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأفاد تحليل أجرته شركة كورنوال إنسايت بأن سقف أسعار الطاقة في بريطانيا سوف يتجاوز 70. 3363 جنيه إسترليني (4040 دولارًا) في السنة في الربع الأول لعام 2023.

ويمكن أن يدفع بملايين أخرى من الأسر إلى الفقر، ما يؤكد على زيادة حدة الأزمة التي تزحف وسط انهيار الحكومة.

وقال كريج لوري، كبير المستشارين في كورنوال إنسايت في بيان اليوم الجمعة "يواجه المستهلكون احتمالية شتاء باهظ التكاليف للغاية".

وتتوقع الشركة أن يصل متوسط سقف الأسعار بحلول الشتاء - التي تشمل الربع الأخير من العام الجاري والربع الأول من 2023 - إلى 12. 3304 جنيه إسترليني أي زيادة بواقع 159% عن عام سابق.