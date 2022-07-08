الجمعة 08 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نجاح خطة تصعيد حجاج القرعة إلى جبل عرفات الله لإتمام أداء مناسك الحج

الحج
الحج
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نجحت غرفة عمليات بعثة الحج المصرية، تحت إشراف وزارة الداخلية فى تصعيد حجاج القرعة إلى صعيد عرفات الله لإتمام أداء مناسك الحج، حيث وصلت جميع الحافلات التى تقل ضيوف الرحمن إلى مخيماتهم بعرفات، وقيام أطباء قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية المرافقين لبعثة القرعة بتصعيد الحجاج المرضى المحجوزين بالمستشفيات من مكة المكرمة إلى جبل عرفات، كما نجحت بعثة القرعة فى الحصول على موقع متميز لحجاج القرعة بمشعر عرفات، يتوسطه موقف للحافلات لتسهيل نفرة الحجيج من عرفات إلى المزدلفة، في إطار إهتمام الداخلية ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1443هـــ.

يأتى ذلك فى ضوء حرص وزارة الداخلية على متابعة وتلبية كافة احتياجات ضيوف الرحمن لضمان توفير كافة السبل التى توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج، فضلاً عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم على مدار الساعة.

غرفة عمليات قطاع الخدمات الطبية الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بوزارة الداخلية جبل عرفات وزارة الداخلية قطاع الخدمات

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