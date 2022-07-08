الجمعة 08 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إسرائيل وتركيا توقعان مذكرة تفاهم في مجال الطيران

تركيا وإسرائيل
تركيا وإسرائيل
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وقعت إسرائيل وتركيا اليوم الخميس، مذكرة تفاهم في مجال الطيران، تسمح  لشركات الطيران الإسرائيلية باستئناف رحلاتها إلى تركيا في أعقاب الخلاف الدبلوماسي بين الجانبين منذ عام 2010.

ووقع مذكرة التفاهم ممثلون عن الجانبين، وذلك في أعقاب الزيارة التي قام بها يائير لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى تركيا أواخر شهر يونيو الماضي ،عندما كان يشغل آنذاك منصب وزير الخارجية.

العلاقات بين تركيا وإسرائيل

وأفادت وزارة الخارجية الإسرائيلي بأن الرحلات الجوية توقفت من إسرائيل إلى تركيا عام 2007 لأسباب تجارية.

وكذلك، أعلنت إسرائيل، أمس الأربعاء، إعادة فتح مكتب يمثل مصالحها الاقتصادية في إسطنبول أول أغسطس المقبل.

وتجدد التعاون بين تركيا وإسرائيل بعد سفر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوج إلى تركيا في مايو الماضي، وهي أول زيارة يقوم بها رئيس إسرائيلي إلى تركيا منذ 10 سنوات.

وشهدت العلاقات بين الدولتين توترا في أعقاب اقتحام قوات من الكوماندوز الإسرائيلي، سفينة تقل نشطاء أتراك، لنقل المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر عام 2010، ولقي عشرة مواطنين أتراك مصرعهم حينها.

واتخذت الجانبان خطوات أولية للتقارب عام 2016، ولكن لم يكن لديهما سفراء متبادلين منذ أزمة غزة عام 2018 التي تصاعدت ردا على افتتاح الولايات المتحدة سفارتها لدى إسرائيل داخل مدينة القدس.

إسرائيل تركيا الطيران الرئيس الإسرائيلي غزة

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