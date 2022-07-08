الجمعة 08 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طالب غرقا في طما بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية
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لقى طالب بالصف الثاني الإعدادى بمدينة طما شمال محافظة سوهاج، مصرعه غرقا بترعة نجع حمادي المارة بالمركز، اليوم الجمعة.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مركز شرطة طما، يُفيد بغرق طالب بالمرحلة الإعدادية أثناء الاستحمام بترعة نجع حمادي.

وبينت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما، غرق الطفل " م . م "، طالب بالصف الثاني الإعدادي ويقيم بذات الناحية، ونقلت الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.

وباستجواب والده الطالب، قرر بأنه أثناء استحمام نجله بالترعة، ولعدم إجادته السباحة غرق بها، ونفى وجود شبهة جنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية، وهو ما أيدته تحريات إدارة البحث الجنائي.

 تحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.

 

طالب محافظة سوهاج نجع حمادي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير امن سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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