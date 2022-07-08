اعترافات خادمة و3 شباب متهمين بقتل مسن وترك جثته تتحلل داخل شقته فى مدينة نصر

أدلت خادمة و3 شباب متهمين بقتل مسن وترك جثته تتحلل داخل شقته باعترافات تفصيلية أمام نيابة مدينة نصر.

وأكد المتهمون الـ3 أنهم ارتكبوا الواقعة بتحريض من المتهمة والتي تعمل خادمة لدى المجني عليه، وكانت ترتبط بعلاقة عاطفية بأحدهم والذي أقنعهما بسرقة شقة مخدوم حبيبته وتقسيم حصيلة السرقة على بعضهم البعض.

وأشار المتهمين إلى أن المتهمة سهلت لهم دخول الشقة وراحوا يبحثون عن الأشياء الثمينة لسرقتها وفي هذه الأثناء شعر بهم المجني عليه فانهالوا جميعا عليه ضربا حتى سقط ميتا من شدة الضرب وسرقوا ما استطاعوا حمله وتركوه داخل الشقة وأغلقوا عليه الباب وفروا هاربين.

وبمواجهة المتهمة الرئيسية بأقوال باقي المتهمين أيدتها وقالت إنها فعلت ذلك بعد أن وجدت أن المجني عليه وحيدا لا يسال عنه أحد فظنت أنها بذلك ستفلت بفعلتها.

وكان قد قررت نيابة مدينة نصر حبس الخادمة و3 شباب آخرين قتلوا مسن تعمل لديه لسرقته بمدينة نصر 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر بلاغًا بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تم تحديد الشقة مصدر انبعاث الرائحة الكريهة، وعقب استئذان النيابة العامة تم كسر باب الشقة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص في العقد السابع من العمر، وتبين أن الجثة في حالة تعفن رمي، كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع منافذها، كما تبين عدم وجود بعثرة في محتويات الشقة، كما تم العثور على كل متعلقات المتوفي الشخصية وهاتفه المحمول وجواز سفره.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وبعمل التحريات تبين أن خادمته وراء ارتكاب الواقعة لسرقته حيث تعدت عليه بالضرب بمساعدة 3 شباب، وتم ضبط جميع المتهمين.