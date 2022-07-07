الخميس 07 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بدء عمليات تفويج الحجاج إلى مشعر عرفات

الحج
الحج
ads

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الخميس، بدء عمليات تفويج الحجاج إلى مشعر عرفات.

من جانبها، أكملت شركة مطوفي الحجاج استعداداتها لاستقبال الحجاج بمشعر عرفات يوم التاسع من شهر ذي الحجة وجهّزت الشركة المخيمات للحجاج العرب على مساحة 929 ألف متر مربع بالمشعر لاستقبال قرابة 150 ألف حاج عربي سيؤدون الفريضة هذا الموسم من 19 دولة عربية.

وجنّدت الشركة 73 مركز خدمة ميدانية لتقديم الخدمات للحجاج العرب من خلال المطوفين والعاملين في هذه المراكز.

وسيتم نقل الحجاج العرب من مقر سكنهم في مكة المكرمة ليلة التاسع من ذي الحجة أو من مشعر منى عبر قرابة 2700 حافلة مجهزة ومكيفة حرصاً على راحة ضيوف الرحمن.

وستستقبل مخيمات منى صبيحة يوم العاشر من ذي الحجة، الحجاج العرب لقضاء يومين للمتعجلين، وثلاثة أيام لمن أراد البقاء، حيث تم تجهيز الخيام على مساحة 324 ألف متر مربع للحجاج العرب.

ووفّرت الشركة في المخيمات كل الخدمات اللازمة التي تضمن للحاج الراحة، وتعينه على أداء نسكه بيسر وسهولة.

وفي هذا الإطار أكد رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول العربية المشرف على أعمال لجنة الحج ماهر جمال على أن الشركة حرصت منذ وقت مبكر على تجهيز المخيمات، وراعت أن تتوفر فيها جميع سبل الراحة للحجاج من توفّر أماكن النوم والراحة والمأكل والمشرب وتقديمها بأفضل طريقة ممكنة، مع الأخذ في الاعتبار جميع الاشتراطات الوقائية والاحترازية التي وضعت من الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، والمديرية العامة للدفاع المدني، وغيرها من الجهات ذات العلاقة حرصاً على سلامة وأمن وصحة وراحة ضيوف الرحمن من الحجاج العرب.

وشدد جمال على أن مطوفي حجاج الدول العربية حرصت على الارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام ضمن الباقات التي أطلقت والمتوفرة عبر المسار الإلكتروني، بجانب إطلاقهم العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف لتوفير أجود الخدمات وأرقاها وإثراء رحلة الحاج لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتلبية توجيهات القيادة الحكيمة التي وضعت تجويد الخدمة وتوفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام كهدف رئيسي يسعى الجميع لتحقيقه حتى يؤدي الحجاج نسكهم ويعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين. 

وزارة الحج والعمرة السعودية مشعر عرفات عمليات تفويج الحجاج خطة الحج الأفواج الأمنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك 2022 للأصدقاء والأزواج

معايدات عيد الأضحى 2022 بالعامية والفصحى بين الأهل والأقارب

عبارات تهنئة عيد الاضحى للاصدقاء 2022 ورسائل بالعامية والفصحى

بث مباشر| «الدستور» في سرادق عزاء نيرة أشرف بالمحلة

لينك نتيجة قبول رياض الأطفال 2022 للمدارس الحكومية والتجريبية

توزيع درجات امتحان اللغة الإنجليزية 2022 للصف الثالث الثانوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الحج زمان

د. رضا عطية

«سوء تفاهم».. هجائية مثقف مصرى لليسار الثقافى

ماجد حبته

مركز بحوث الفلزات

مدحت بشاى

العقاد ونبى الوطنية الصينى

عبد الرحيم طايع

أخطار افتتاننا بمجاذيب الصوفية

د. القس صفوت البياضى

تحذير من السيئ إلى الأسوأ

أحمد البنا

النجاح قد يأتى فى لحظة!

خالد عكاشة

الرد الصيني على وثيقة الناتو الأخيرة

صور

افتتاح الرئيس السيسى للقطار الكهربائى ومحطة عدلى منصور

عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة الأهلى وبتروجيت

الأهلى يقدم مدربه الجديد ريكاردو سواريش

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة 5 ساعات.. لماذا يجتمع رئيس وزراء إسرائيل مع «ماكرون»؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق فى مواجهات مع قوات الاحتلال ببيت لحم