الخميس 07 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس خادمة و3 شباب آخرين قتلوا مسنا لسرقته بمدينة نصر

حبس
حبس
ads

قررت نيابة مدينة نصر حبس خادمة و3 شباب آخرين قتلوا مسن تعمل لديه لسرقته بمدينة نصر 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر بلاغًا بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تم تحديد الشقة مصدر انبعاث الرائحة الكريهة، وعقب استئذان النيابة العامة تم كسر باب الشقة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص، في العقد السابع من العمر، وتبين أن الجثة في حالة تعفن رمي، كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع منافذها، كما تبين عدم وجود بعثرة في محتويات الشقة، كما تم العثور على كل متعلقات المتوفى الشخصية وهاتفه المحمول وجواز سفره.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وبعمل التحريات تبين أن خادمته وراء ارتكاب الواقعة لسرقته حيث تعدت عليه بالضرب بمساعدة 3 شباب، وتم ضبط جميع المتهمين.

نيابة مدينة نصر حبس خادمة مسن مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك 2022 للأصدقاء والأزواج

تسريب امتحان الإنجليزي للصف الثالث الثانوي 2022 وتعليق التعليم

لينك نتيجة قبول رياض الأطفال 2022 للمدارس الحكومية والتجريبية

عبارات تهنئة عيد الاضحى للاصدقاء 2022 ورسائل بالعامية والفصحى

توزيع درجات امتحان اللغة الإنجليزية 2022 للصف الثالث الثانوي

رابط نتيجة قبول رياض الاطفال 2022 للمدارس الحكومية والتجريبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد البنا

النجاح قد يأتى فى لحظة!

خالد عكاشة

الرد الصيني على وثيقة الناتو الأخيرة

حسين دعسة

مفاجأة لوضع نهاية للحرب الروسية الأوكرانية.. لماذا هذا التفكير عند جون بولتون؟

سعيد المصرى

محنة القانون اجتماعية

ماجد حبته

مصر الرقمية

محمد العسيري

هو إحنا ليه ما بنعرفش نفرح؟!

د هند جاد

بلاعة البركة.. للشفاء وفك الكرب وجلب الرزق

د. داليا مجدي عبدالغني

وقفة تشريعية لحماية الأطفال

صور

افتتاح الرئيس السيسى للقطار الكهربائى ومحطة عدلى منصور

عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة الأهلى وبتروجيت

الأهلى يقدم مدربه الجديد ريكاردو سواريش

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة 5 ساعات.. لماذا يجتمع رئيس وزراء إسرائيل مع «ماكرون»؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق فى مواجهات مع قوات الاحتلال ببيت لحم