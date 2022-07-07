حبس خادمة و3 شباب آخرين قتلوا مسنا لسرقته بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر حبس خادمة و3 شباب آخرين قتلوا مسن تعمل لديه لسرقته بمدينة نصر 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر بلاغًا بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تم تحديد الشقة مصدر انبعاث الرائحة الكريهة، وعقب استئذان النيابة العامة تم كسر باب الشقة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص، في العقد السابع من العمر، وتبين أن الجثة في حالة تعفن رمي، كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع منافذها، كما تبين عدم وجود بعثرة في محتويات الشقة، كما تم العثور على كل متعلقات المتوفى الشخصية وهاتفه المحمول وجواز سفره.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وبعمل التحريات تبين أن خادمته وراء ارتكاب الواقعة لسرقته حيث تعدت عليه بالضرب بمساعدة 3 شباب، وتم ضبط جميع المتهمين.