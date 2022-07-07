أشرف زكى: برنامج «الدوم» أظهر مواهب حقيقية ومصر مليئة بالموهوبين

عبّر الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، عن سعادته بالدعم الكبير الذي يظهره الرئيس عبدالفتاح السيسى في دعم المبدعين بكافة المجالات، لافتًا إلى أن اهتمام الرئيس بالشباب في مصر يجعلنا نرى المستقبل بشكل مشرق وأكثر تفاؤلا.

وأشار «زكي»، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن برامج اكتشاف المواهب «الدوم»، الذي عرض مؤخرًا، هو مثال حي لتأثير الدولة المصرية في دعم المواهب الحقيقية، والذي بالضرورة سيفيد الصناعة، حيث سيرى الجمهور نفسه المواهب التي شاهدها في البرنامج ورآها جيدا بعينه، وهذا أمر يشجع الآلاف من الموهوبين للاشتراك في هذا البرنامج.

وقال زكي إن "الدوم" أظهر أن مصر مليئة بالمواهب التي تصنع تاريخاً جديداً، لافتًا إلى أن مصر مليئة بالعباقرة في كل المجالات وليس الفن فقط.

الجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أشاد بكل مواهب مصر، وتحديداً برنامج اكتشاف المواهب "الدوم"، الذى أطلقت منه النسخة الأولى العام الماضى، وخرج منه عدد من مواهب مصر، وكانت لجان التحكيم مجموعة من فناني ومبدعى مصر.