الخميس 07 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خادمته و3 أعوانها.. حل لغز العثور على مسن مقتولًا بمدينة نصر

جثة مسن
جثة مسن
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كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، عن لغز العثور على جثة مسن متعفنة داخل شقته فى مدينة نصر، حيث تبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة خادمة المجنى عليه و3 أشخاص آخرين قتلوا المسن لسرقته بالإكراه. 

تعود أحداث الواقعة لتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغًا من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من شقة بعقار، فانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات وجود جثة لشخص متعفنة داخل غرفته.

تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة خادمة المجنى عليه نظرًا لعلمها باحتفاظه بمبالغ مالية استعانت بـ3 أشخاص واتفقوا على سرقته بالإكراه، حيث قامت بفتح الباب للمتهمين ودخلوا وقيدوا المجنى عليه وتعدوا عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وقاموا بتشغيل جهاز التكييف على جثته لعدم انبعاث رائحة كريهة ثم قاموا بسرقته وفروا هاربين، تم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة التى قررت حبسهم.

القاهرة جثة مسن متعفتة مدينة نصر خادمة قتلوا المسن

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