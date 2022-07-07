31 أغسطس الحكم على الطالب المتهم بسب «راشفورد» نجم مانشستر يونايتد

قررت محكمة المنصورة الاقتصادية تأجيل نظر قضية سب طالب في كلية الطب وتوجيه عبارات عنصرية وقذف للاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد عبر حسابه الرسمي على تويتر، لجلسة 31 أغسطس المقبل، للنطق بالحكم.

وقدم محامو راشفورد، دعوى قضائية ضد الطالب المصري اتهموه فيها باستخدام عبارات مسيئة وعنصرية عبر منشور على إحدى الصفحات الرسمية الخاصة باللاعب.

من جهته، أكد محامي الطالب المصري، أنه لم يقصد توجيه السباب أو العنصرية ضد اللاعب، لكنه كان غاضباً فقط من أداء لاعب مانشستر يونايتد في إحدى المباريات، مشيراً إلى أن الطالب قام بحذف ما كتبه بعد ذلك.