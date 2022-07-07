الخميس 07 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بدء أولى جلسات محاكمة طفل متهم بدهس طالبة بسيارة والدته بالمحلة

محكمة
محكمة
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بدأت محكمة الطفل بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية نظر أولى جلسات محاكمة الطفل المتهم بدهس طالبة بالصف الثالث الإعدادي بسيارة والدته ووفاتها أثناء ذهابها للدرس.

كانت محكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية الدائرة الثالثة برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية المستشارين محمد شاهين، وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي قد جددت حبس المتهم بدهس الطالبة ميسرة الحباك، 45 يوما على ذمة القضية واحالته لمحكمة الطفل.

كانت المحكمة قد عقدت وحضر والد الطفل، ومحامي المتهم وسمحت المحكمة بأن يلتقى الأب بالطفل المتهم أثناء نظر المعارضة فى تجديد الحبس.

وشددت المحكمة في رسالتها على أن قانون الطفل لم يتضمن من النصوص القانونية بقدر ما تضمن من نصوص تربوية وهو ما يجب وضعه موضع التطبيق العملى وأن المأساة فى هذه القضية أن طرفاها طفلان، طفل يقتل خطأ بسيارة ليس مسموح له بقيادتها، وطفلة فى عمر الزهور لا تكاد أن تتفتح حتى قضى عليها.

محكمة الطفل المحلة الكبري الغربية

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وائل لطفي

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