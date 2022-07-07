أبرزها الملكة اليزابيث الثانية.. 10 من المشاهير لديهم عادات أكل غريبة

هناك العديد من النجوم والفنانين تجدهم يتبعون عادات غريبة في تفضيلاتهم الغذائية، فهناك من يتحمس لبعض الوجبات الغذائية والبعض الآخر لا يتحمس لها، وفيما يلي نوضح قائمة ببعض أكثر العادات الغذائية والتفضيلات الغريبة للمشاهير التي قد تجعل رأسك تدور، وفقًا لموقع “Bright Side”.

1- الملكة اليزابيث الثانية

يشعر الكثير منا بالذنب حيال تناول الوجبات الخفيفة في الليل، ولكن الملكة إليزابيث الثانية، تعتمد وجبة خفيفة في منتصف الليل من خلال احتفاظها بصندوق من الشوكولاتة في غرفة نومها، وفقًا لتصريحات طاهي ملكي سابق لها.

2- تايلور سويفت

تتبع تايلور سويفت نظامًا غذائيًا متوازنًا يحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف، من ناحية أخرى يبرز اختيارها للمشروبات، لقد سمعنا جميعًا عن نكهة عصير الليمون - ومع ذلك، فإن المفضل لدى تايلور هو الخزامى.

3-جيك أوين

على الرغم من أن إضافة الملح إلى الطعام ليس بالأمر غير المعتاد، إلا أن جيك أوين يستمتع بتعزيز النكهة المالحة لأغرب المشروبات مثل الصودا، يضع الفول السوداني في فحم الكوك.

4- ديل إيرنهاردت الابن

فجّر ديل إيرنهاردت الابن الإنترنت عندما نشر شطيرة غير مسبوقة، بسبب المزيج غير المعتاد من المايونيز والموز على الخبز الأبيض.

5- كيلي رولاند

إقران النكهة هو فن وعلم وتفضيل فردي، فنجد أن الممثلة كيلي رولاند تحب أن تضع نكهات غريبة على الفشار، وذلك يظهر من خلال أفلامها سواء الحلو أو الحادق.

6. جيسيكا سيمبسون

كانت الوجبة الخفيفة التي تناولتها جيسيكا سيمبسون أثناء حملها عبارة عن شمام، ولكن مع لمسة من الملح في كل مكان، كان الملمس شهيًا للغاية بالنسبة لها لدرجة أنها تستطيع أن تأكل حبة شمام كاملة في جلسة واحدة.

7. بادما لاكشمي

نقلت بادما تركيباتها الغذائية الغريبة إلى المستوى التالي، واصفة إياها بالخبز المحمص، فهي تُفضل خبز محمص مع زبدة الفول السوداني وبذور الرمان.

8. يولاندا حديد

تبقي يولاندا وجباتها الخفيفة خفيفة جدًا، لأنها أكثر قابلية للهضم، تقول العارضة السابقة إنها تشرب حليب الماعز الدافئ مع الهيل والعسل كوجبة خفيفة بعد الظهر.

9. سكوت فولي

يضع بعض الناس صلصة حارة على بيضهم، آخرون يضيفونها على الكاتشب، وآخرون يأكلونها نيئة، في هذه الأثناء، يحب تغطيتها بزبدة الفول السوداني.

10- جوينيث بالترو

تشتهرغوينيث بالترو بعاداتها الغريبة، وعاداتها الغذائية ليست استثناءً، حيث تبدأ يومها بغسل زيت جوز الهند في فمها، وتقوم بهذه الطقوس أول شيء في الصباح لإزالة البكتيريا السيئة من فمها.

علاوة على ذلك، فإن مشروبها المفضل تنبعث منه رائحة مثل تتبيلة السلطة ويصعب ابتلاعه، تصنع حليب اللوز الخاص بها، والذي تمزج مع زيت السمسم المحمص وشرائح الزنجبيل وسكر جوز الهند.