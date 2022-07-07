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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جدول مواعيد القطارات المكيفة والروسى اليوم 7-7-2022

مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن جدول مواعيد للقطارات المكيفة والروسي العاملة على خطي الاسكندرية وصعيد مصر، و مواعيد القطارات اليوم.

وتهتم الدستور بنشر جدول مواعيد القطارات اليوم لقرائها وفقًا لجداول التشغيل  التي تحددها الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

 

جدول مواعيد القطارات اليوم خط الاسكندرية


يقوم قطار رقم 903 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 6.00 صباحا.


ينطلق قطار رقم 905 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر  الساعة 8.00 صباحا.

يقوم قطار رقم 901 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 8.10 صباحا.

ينطلق قطار  رقم 911 مكيف القاهرة الإسكندرية  الساعة 10.00 صباحا.

وقطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية ينطلق الساعة 12.30 ظهرا.

ويقوم قطار  رقم 917 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر  الساعة 14.00 ظهرا.

وينطلق قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 14.25 ظهرا.

وقطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية يقوم الساعة 15.35  عصرا.

 

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مواعيد القطارات اليوم .. خط الصعيد


ينطلق قطار رقم 978 مكيف القاهرة أسيوط الساعة 06.30 صباحا.

يقوم قطار رقم 980 مكيف القاهرة أسوان الساعة 08.00 صباحا.

ينطلق قطار رقم 2010 مكيف القاهرة أسوان  الساعة 10.00 صباحا.

يقوم قطار رقم 982 مكيف القاهرة أسوان الساعة 12.00 ظهرا.

ينطلق قطار رقم 986 مكيف القاهرة الأقصر موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.

وينطلق قطار رقم 970 مكيف بور سعيد سوهاج   الساعة 14.00 ظهرا.

ويقوم قطار رقم 990 مكيف القاهرة سوهاج الساعة 16.00 عصرا .

ويقوم قطار رقم 2006 مكيف القاهرة أسوان الساعة 17.15 عصرا.

وينطلق قطار رقم 2012 مكيف القاهرة أسوان  الساعة 17.30 عصرا.

قيام قطار رقم 872 مكيف القاهرة أسيوط الساعة 17.45 عصرا .

انطلاق قطار رقم 988 مكيف القاهرة أسوان  الساعة 19.00 مساء.

ويكون موعد انطلاق قطار رقم 2014 مكيف القاهرة أسوان الساعة 21.00 مساء.

انطلاق قطار رقم 976 مكيف القاهرة أسوان الساعة 21.30 مساء.

ويكون موعد انطلاق  قطار رقم 890 مكيف القاهرة سوهاج  الساعة 23.30 مساء.

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وائل لطفي

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