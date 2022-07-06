إحالة عاطل سرق سيارة تاجر فى المرج لمحكمة الجنح

قررت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، إحالة عاطل إلى محكمة الجنح بتهمة سرقة سيارة نقل من تاجر في المرج.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة- بعرض سيارة نقل للبيع على تجار الخردة بدائرة القسم، ويشتبه فى كونها من متحصلات واقعة سرقة.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال استقلاله السيارة، وبالفحص تبين عدم حمله ثمة تراخيص، وبمواجهته عن مصدر حصوله على السيارة اعترف بسرقتها بأسلوب المغافلة من إحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث عقب قيام قائدها بتركها وبداخلها المفتاح الخاص بها.

وباستدعاء مالك السيارة تعرف على السيارة، واتهمه بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.