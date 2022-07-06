الأربعاء 06 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب الطب الشرعى لتشريح جثمان شاب أنهى حياة شقيقه بالفيوم

ارشيفية
ارشيفية
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انتدبت نيابة سنورس الطبيب الشرعى لتشريح جثمان شاب لقى مصرعه على يد شقيقه بعد نشوب مشاجرة بينهما إثر خلافات مالية، وطالبت بإعداد تقرير عن سبب الوفاة والأداة المستخدمة فى الحادث.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد حافظ الحنبولي، مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد ورود بلاغ من أهالي مدينة سنورس بمقتل شاب على يد شقيقه بعد نشوب مشاجرة حادة بينهما بسبب خلافات مالية. 

وانتقل المقدم محمد هاشم مفتاح، رئيس مباحث مركز سنورس إلى مكان البلاغ، وتبين من المعاينة مصرع شاب يدعى علاء جمال، مبيض محارة، والذي توفي إثر إصابته بعدة طعنات متفرقة بالبطن والصدر.

وتبين من التحريات أن المتهم هو شقيقه الأصغر س. جمال، 25 سنة، مبيض محارة، وأن مشادة كلامية وقعت بينهما تطورت إلى مشاجرة لخلاف على مبلغ مالي، وتوجه الشقيق الأصغر إلى المطبخ وأحضر سكينًا وانهال على جسد شقيقه الأصغر بعدة طعنات أودت بحياته في الحال، وسط صراخ أسرته.

وتم نقل جثة الشاب القتيل بسيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزى، وألقت قوة من ضباط المباحث القبض على المتهم.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة سنورس الفيوم مقتل شاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

العبث بعقول المصريين

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