الأربعاء 06 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 أشخاص في حادث سير بالإسماعيلية

حادث
حادث
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أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين سحجات وكدمات وكسور وجروح، نتيجة انقلاب التروسيكل الذي يستقلونه على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى أسفل كوبرى القصاصين العلوي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القصاصين المركزى لإسعافهم ورعايتهم طبيا. 

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية على طريق الإسماعيلية ـ الزقازيق الزراعى أسفل كوبري القصاصين العلوى.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة كلا من محمد كمال أحمد 17 عاما مقيم القصاصين باشتباه كسر بالذراع الأيسر وكدمات بالجسم وطريقته، وبسمة كمال أحمد 15 عاما مقيمة نفس العنوان ومصابه باشتباه كسر بالقدم اليمنى وكدمات بالجسم، وهانم يوسف السيد، 43 عامًا، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى القصاصين المركزى لإسعافهم ورعايتهم طبيًا، جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.

طريق الإسماعيلية كوبري القصاصين مستشفى القصاصين حادث

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