الأربعاء 06 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خلافات مالية تُنهي حياة فلاح على يد شقيقه بالفيوم

جثة
جثة
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لقى فلاح مصرعه في مشاجرة بينه وبين شقيقه الأصغر، خلف مستشفى سنورس المركزي بالفيوم، إثر طعنه بسلاح أبيض، ونقلته سيارة الإسعاف إلى مشرحة المستشفى، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

كان مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مستشفى سنورس المركزي، بوصول (ع.ج.ا)، جثة هامدة نتيجة حدوث نزيف، إثر طعنه بسلاح أبيض في مشاجرة مع شقيقه خلف مستشفى سنورس المركزي، بسبب خلافات مالية، بحسب شهود عيان.

انتقلت قوات الشرطة بمركز سنورس، وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين إصابته بنزيف بسبب طعنه بسلاح أبيض، ولفظ أنفاسه الأخيرة، ونقلت جثته إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.

مشاجرة مستشفى سنورس الفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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