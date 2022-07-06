الأربعاء 06 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عاطل بكمية من مخدر الشابو وسلاح صوت بمركز سوهاج

ضبط عاطل
ضبط عاطل
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تمكّن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج من ضبط عاطل يقيم بقرية الروافع دائرة مركز سوهاج، وبحوزته كمية من مخدر الشابو بلغت 150 جراماً وسلاح محدث صوت وطلقتين من ذات العيار وهاتف محمول ومبلغ مالى 320 جنيهاً، وذلك بقصد الاتجار.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات و بالاشتراك مع هيئة الرقابة على الدواء بسوهاج.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج" مفادها قيام عاطل بدائرة مركز سوهاج بجلب وترويج كمية من مخدر الشابو على راغبى الكيف بدائرة المركز متخا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

بعرض المعلومات على رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنه.

جاءت عملية الضبط عقب استصدار إذن النيابة  قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي، أسفرت عن ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الشابو بلغت 150 جراما وسلاح محدث صوت و2 طلقة من ذات العيار وهاتف محمول ومبلغ مالى 320 جنيها، وذلك بقصد الاتجار.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه والسلاح النارى بقصد الدفاع تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

مكافحة المخدرات أمن سوهاج مركز سوهاج

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وائل لطفي

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