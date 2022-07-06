مبيد حشري يخنق 6 عمال زراعيين في الشرقية

أصيب 6 عمال زراعين بحالة تسمم إثر استنشاقهم مبيدًا حشريًا أثناء العمل بمزرعة بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى مستشفى الصالحية الجديدة، لتلقى الإسعافات الأولية.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، يفيد بورود إشارة مستشفى الصالحية الجديدة، بوصول كل من "محمد. أ. ال" 22 عامًا، و"عبدالرحمن. أ. ال"، 17 عامًا، و"محمد. س. ح"، 45 عامًا، و"فرحان. س. ح"، 28 عامًا، و"محمد. م. ج" 18 عامًا، و"عبدالله. محمد. إ" 12 عامًا، وجميعهم عمال بإحدى المزارع بمدينة الصالحية الجديدة، ومحل إقامتهم محافظة الفيوم، مصابون بحالة تسمم نتيجة استنشاق مبيد حشرى، أثناء القيام بأعمال الزراعة بالمزرعة.

تم تقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم.