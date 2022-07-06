الأربعاء 06 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مبيد حشري يخنق 6 عمال زراعيين في الشرقية

اسعاف
اسعاف
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أصيب 6 عمال زراعين بحالة تسمم إثر استنشاقهم مبيدًا حشريًا أثناء العمل بمزرعة بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى مستشفى الصالحية الجديدة، لتلقى الإسعافات الأولية.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، يفيد بورود إشارة مستشفى الصالحية الجديدة، بوصول كل من "محمد. أ. ال" 22 عامًا، و"عبدالرحمن. أ. ال"، 17 عامًا، و"محمد. س. ح"، 45 عامًا، و"فرحان. س. ح"، 28 عامًا، و"محمد. م. ج" 18 عامًا، و"عبدالله. محمد. إ" 12 عامًا، وجميعهم عمال بإحدى المزارع بمدينة الصالحية الجديدة، ومحل إقامتهم محافظة الفيوم، مصابون بحالة تسمم نتيجة استنشاق مبيد حشرى، أثناء القيام بأعمال الزراعة بالمزرعة.

تم تقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم.

عمال زراعين حالة تسمم مبيد حشري مدينة الصالحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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