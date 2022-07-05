الأربعاء 06 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس فتاة بتهمة سرقة شقة سيدة عقب تخديرها بالزيتون

حبس فتاة
حبس فتاة
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قررت جهات التحقيق بالزيتون، اليوم الثلاثاء، حبس فتاة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة شقة سيدة عقب تخديرها، والاستيلاء على مصوغات ذهبية ومبالغ مالية، كما أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف غموض سرقة شقة سكنية بعد تخدير مالكتها بدائرة قسم شرطة الزيتون، حيث تبين أن فتاة في العقد الثالث من عمرها وراء ارتكاب الواقعة وأمكن ضبطها.

كانت البداية بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون بلاغاً من ربة منزل يفيد بقيام فتاة بسرقة شقتها، بعدما قامت بتخديرها وتمكنت من الاستيلاء على محتويات مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل المنزل وقامت بالفرار، وبعمل التحريات وتكثيف الإجراءات تمكن ضباط مباحث القسم من تحديد هوية المتهمة، وتم القبض وتبين أنها تدعى "دعاء، م" عليها وعثر بحوزتها على كمية من مخدر الهروين بلغت 15 جراما.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادها إعادة المسروقات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مديرية امن القاهرة المباحث الجنائية مشغولات ذهبية

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وائل لطفي

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