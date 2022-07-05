سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوك اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك ومكاتب الصرافة الثلاثاء الخامس من يوليو 2022، من أكثر الموضوعات بحثًا واهتمامًا عبر محركات البحث العالمية جوجل وتويتر، خاصة مع تذبذب سعر الدولار وتحركه بعد أن كان يشهد استقرارًا الأسبوع الماضي.

وبسبب الارتفاع الطفيف الذي شعره المواطنون والمستثمرون في قيمة الدولار، جعلهم يقبلون على شرائه قبل إجازة عيد الأضحى المبارك وعطلة البنوك ومكاتب الصرافة من يوم عرفة الموافق 8 يوليو وحتى 12 يوليو واستئناف العمل في البنوك 13 يوليو 2022.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الثلاثاء 5 يوليو 2022

وفي التقرير التالي يرصد "الدستور" سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022، ضمن الخدمات والتحديثات التي تقدمها للمواطنين على مدار اليوم .

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي الثلاثاء 5 يوليو 2022.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي الثلاثاء 5 يوليو 2022 قيمة 18.84 جنيه للشراء وسعر 18.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي الثلاثاء 5 يوليو 2022

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي نحو 18.82 جنيه للشراء، و18.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في ميد بانك الثلاثاء 5 يوليو 2022

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 في ميد بنك MIDBANK نحو 18.81 جنيه للشراء و18.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان الثلاثاء 5 يوليو 2022

وصل سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان نحو 18.80 جنيه للشراء، و18.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية الثلاثاء 5 يوليو 2022

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية نحو 18.80 جنيه للشراء، و18.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك CIB الثلاثاء 5 يوليو 2022

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنك التجاري المصري CIB نحو 18.80 جنيه للشراء، و18.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري الثلاثاء 5 يوليو 2022

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنك العقاري المصري العربي سعر 18.80 جنيه للشراء وسجل للبيع 18.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الثلاثاء 5 يوليو 2022

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في المصرف العربي الدولي سعر 18.79 جنيه للشراء وسعر 18.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول الثلاثاء 5 يوليو 2022

ووصل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول نحو 18.79 جنيه للشراء و18.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد الثلاثاء 5 يوليو 2022

سجل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد نحو 18.78 جنيه للشراء، و18.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري الثلاثاء 5 يوليو 2022

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 18.78 جنيه للشراء و18.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك اليوم وفقا للبنك المركزي الثلاثاء 5 يوليو 2022

بلغ متوسط سعر الدولار اليوم في البنوك وفقا للبنك المركزي المصري سعر 18.77 جنيه للشراء و18.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 18.76 جنيه للشراء و18.82 جنيه للبيع.