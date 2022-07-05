دعاء اليوم السادس من ذى الحجة 1443 وأفضل الأعمال النبوية لهذه الأيام

دعاء اليوم السادس من ذي الحجة 1443 هـ والموافق الثلاثاء 5 يوليو 202 من أكثر العناوين بحثًا عبر محركات البحث العالمية، حيث يحرص ملايين المسلمين والمسلمات في كافة البلاد العربية والإسلامية في هذه الأيام المباركة التى تحل علينا أيام العشر الاوائل من ذي الحجة على الالتزام بالدعاء، ويستحب الإكثار من العبادات لتقرب العبد من ربه من الصلاة والصوم، وتداول الكثير من الذكر والدعاء لكون هذه الأيام أيام باركها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز فقد قال سبحانه وتعالى: ”{وَالْفَجْرِ. وَلَيَالٍ عَشْرٍ.، لذلك ومن باب تزويد المسلمين بما هو خير العمل والدعاء والعبادات في هذه الأيام العشر من ذي الحجة.

ويهتم الصائمون بأدعية العشر ذي الحجة الكثيرة والمتنوعة، و لم ترد أدعية خاصة مستحبة لهذه الأيام، لذا يفضل أي دعاء يريده المسلم أن يصلي به جائز ومستحب.

دعاء السادس من ذي الحجة

اليوم السادس يعتبر أحد الأيام المباركة في شهر ذي الحجة، فمن خلال البحث عن الدعاء الذي نعمل على الدعاء بها في نهار اليوم السادس من أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة التي تسبق أيام العيد، والتي تكون فيها أيام الحج المباركة، والوقوف على جبل عرفة، وفيما يأتي نذكر بعض صيغ دعاء اليوم السادس من ذي الحجة:

اللهم إنّه اليوم السادس من ذي الحجة، أسألك وأنت خير مسؤول اللهم إني أعوذ بك من جار السوء، ومن زوج تشيبني قبل المشيب، ومن ولد يكون عليّ ربًّا، ومن مال يكون عليّ عذابًا، ومن خليل ماكر عينه تراني، وقلبه يرعاني؛ إن رأى حسنة دفنها، وإذا رأى سيئة أذاعها.

دعاء سادس يوم من ذي الحجة 2022

اللهم اكتبني وأحبتي في سادس يوم من ذي الحجة من العاملين الصادقين المخلصين غير المفرطين يا رب العالمين. نسأل الله العون على طاعته في أيام العشر من ذي الحجة، وأن يرقق قلوبنا لذكره ودموعنا للبكاء من خشيته.

اللهم اغفر لي كل ذنب قمت به في حياتي كلها يا رب العالمين، ربي أعني على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان في اليوم السادس من ذي الحجة وفي كل يوم من أيام العشر الأوائل الفضيلة.

دعاء يوم السادس من ذي حجة 1443

اللهم في سادس أيام عشر ذي الحجة بارك لي في زوجي وأولادي .

اللهم في سادس أيام العشر من ذي الحجة ارزقنا من حيث لا نحتسب اللهم في سادس أيام شهر ذي الحجة اكتبنا من عتقائك

اللهم في سادس يوم من ذي الحجة أكرمنا برؤية وجهك الكريم وصحبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

اللهم في اليوم السادس من ذي الحجة لا تدع لنا ذنب إلى غفرته.

ادعية اليوم السادس من ذي الحجة مكتوب

ورد عن الرسول الكريم بعض الأدعية التي وددها فى هذه الأيام المباركة حيث كان عليه أفضل الصلاة واتم التسليم يوصي أصحابه بالتكبير والتحميد والتهليل قائلا لهم (ما من أيام أحب ولا أعظم العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير). ومن الأدعية المكتوبة التي يمكن الدعاء بها في سادس يوم 6 ذي الحجة هي صيغ الأدعية الآتية: