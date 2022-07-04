ارتفاع حصيلة إطلاق النار في أمريكا لـ6 قتلى و24 جريحًا

أفاد مسؤولون أن ستة أشخاص قتلوا، الاثنين، بعد أن فتح مسلح النار خلال مسيرة بمناسبة عيد الاستقلال الأميركي في ولاية إلينوي.

وأدى إطلاق النار في مدينة هايلاند بارك القريبة من شيكاغو الى جرح 24 شخصا، وفق ما أفادت الشرطة ومسؤول محلي.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الإثنين، أنه قتل 5 وأصيب 16 على الأقل، في إطلاق نار خلال عرض بمناسبة الرابع من يوليو في إحدى ضواحي شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مكتب مسؤول إنفاذ القانون في مقاطعة ليك، على تويتر: «ابتعدوا عن المنطقة - اسمحوا لجهات إنفاذ القانون وطلائع رد الفعل بأداء عملهم».

وذكرت صحيفة شيكاغو صن تايمز أن العرض توقف فجأة عندما أُطلقت أعيرة نارية بعد نحو عشر دقائق من بدايته، ما دفع مئات الأشخاص إلى الفرار بحثا عن ملاذ آمن.

وأفاد تلفزيون (سي.بي.إس 2) في شيكاجو نقلا عن منتجة كانت حاضرة في العرض أن الناس فروا من مكان الحادث عند سماعهم دوي إطلاق الرصاص.

وقالت إليسا كوفمان المنتجة الرقمية لشبكة (سي.بي.إس 2) "كان الجميع يركضون ويختبئون ويصرخون".