الإثنين 04 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد أول أيام عيد الأضحى 2022.. وعدد أيام الإجازة للقطاعين العام والخاص

عيد الأضحى
عيد الأضحى
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يزداد البحث هذه الأيام عن موعد أول أيام عيد الأضحى 2022 بعد تحديد المملكة العربية السعودية غرة شهر ذي الحجة الخميس الماضي، وتكون وقفة عيد الاضحى في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة وموعد أول أيام عيد الأضحى 2022، ويستمر العيد لمدة 4 أيام، وتصدر موعد أول أيام عيد الأضحى 2022 أكثر العبارات بحثًا عبر جوجل، كما يبحث المواطنون في مصر عن عدد أيام الإجازة للقطاعين العام والخاص.

موعد أول أيام عيد الأضحى 2022

مع إعلان السعودية غرة شهر ذى الحجة الخميس الماضي، يكون موعد عيد الأضحى في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة الموافق السبت 9 يوليو 2022 وتسبقها بيوم وقفة عيد الاضحى يوم الجمعة 8 يوليو والتي يقف بها المسلمون بجبل عرفات – أهم شعائر الحج لدى المسلمين-، وينتهي العيد يوم الاربعاء 13 يوليو، ولكن تمتد أجازة العيد حسب تصريحات رئاسة مجلس الوزراء اليوم حتى الخميس 14 يوليو 

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عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2022 للقطاعين العام والخاص

حدد مجلس الوزراء اليوم عدد أيام الإجازة للعاملين بالدولة، فأصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين قراراً بمد إجازة عيد الأضحى المبارك لتكون من يوم السبت الموافق 9 يوليو عام 2022 ميلادية، حتى يوم الخميس 14 يوليو عام 2022، لتكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر لمدة 9 أيام  للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

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إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 2022

وتحدد إجازة القطاع الخاص وزارة القوى العاملة التي لم تصدر بيان بتحديد عدد أيام إجازة عيد الأضحى، ولكن من المتعارف عليه أن تكون إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص 3 أيام فقط.

وجدير بالذكر أن أعمال الامتحانات ومنها امتحانات الثانوية العامة مستمرة وفقاً للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة، والتي تم تحديدها مسبقًا لتكون إجازة الامتحانات خلال فترة عيد الأضحى 4 أيام فقط وتبدأ بعدها الامتحانات فورًا رغم استمرار الإجازة حينها في باقي قطاعات الدولة الحكومية.

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