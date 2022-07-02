أسعار الأضاحي التي تطرحها وزارات «التموين» و«الزراعة» و«الأوقاف»

يبحث المواطنون خلال الفترة الحالية بشكل كبير عن أسعار الأضاحي، للشراء، وذلك مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك. وتستعرض "الدستور" أسعار الأضاحي التي تطرحها وزارات التموين والزراعة والأوقاف.

أسعار الخراف في وزارة التموين

منذ أيام، أعلن وزير التضامن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال مؤتمر صحفي، أن سعر الكيلو القائم للخراف يباع بـ90 جنيهاً، مؤكدًا أن متوسط وزن الأضحية يبلغ 60 كيلوجرامًا.

أما عن العجول، قال وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة لا تعرض أضاحي من العجول، وتكتفي بطرح خراف فقط، لذا يمكن للمواطنون شراء الخِراف من الوزارة.

أسعار الخراف في وزارة الزراعة

طبقا لما أعلنته وزارة الزراعة منذ أيام تمهيدًا لاستعداد المواطنون لعيد الأضحى، بلغ سعر الكيلو القائم للخراف بلغت 77 جنيها للكيلو، فيما أسعار القائم من العجول البقرية بسعر 70 جنيهًا للكيلو القائم زنة 400 كيلو فأعلى.

وعن الأوزان من 300 إلى 400 كيلو فقد بيعت بسعر 72 جنيهًا، أما العجول الجاموسي فتم تحديد سعرها بـ64 جنيها للكيلو القائم من 300 كيلو إلى 400 كيلو، و62 جنيها من 400 كيلو فأعلى.

وهناك عدد كبير من المواطنين لا يُضحي ويفضل شراء اللحوم بأسعارها العادية، وهذا ما دفع وزارة الزراعة للإعلان عن أسعار اللحوم في منافذها، حيث بلغ سعر الكيلو 135 جنيهًا للكيلو الكندوز، و125 جنيهًا لكيلو اللحوم الضأن، وتباع هذه اللحوم في منافذ وزارة الزراعة بجوار وزارة الزراعة وفي المنافذ الثابتة في مديريات الزراعة وتلك المتحركة التي تسيرها وزارة الزراعة للميادين في المحافظات.

وأعلنت وزارة الأوقاف أن سعر صك اللحوم المستوردة بما يقترب من 2200 جنيه، أما سعر صك اللحوم البلدية 2022 وهو الأعلى سعرًا، وبلغت قيمته 3800 جنيه، حيث تم طباعة 10 آلاف صك لهذا النوع من الصكوك.