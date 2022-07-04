الإثنين 04 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 14 شخصًا فى انقلاب سيارة «ميكروباص» بالبحيرة

انقلاب سيارة «ميكروباص
انقلاب سيارة «ميكروباص
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لقي شخصان مصرعهما وأصيب 12 آخرون بجروح وكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة «ميكروباص» بطريق وادي النطرون، بمحافظة البحيرة.

كان قد تلقى مدير أمن البحيرة إخطارًا بالواقعة من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الضبعة  اتجاه القاهرة دائرة مركز وادي النطرون.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين مصرع شخصين وإصابة 12 شخصًا آخرين إثر الحادث.

تم نقل المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون، تحت تصرف النيابة العامة، كما تم نقل المصابين  إلى ذات المستشفى لإسعافهم، وتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

تحرر المحضر اللازم تمهيدًا لإحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث انقلاب سيارة مصرع شخصان اصابة 12 شخصا

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