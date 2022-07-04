الإثنين 04 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

للأمهات .. كيف يمكن التخلص من سمنة الأطفال بشكل فعال ؟

سمنة الأطفال
سمنة الأطفال
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تواجه العديد من الأمهات مشكلة السمنة عند الأطفال وذلك لصعوبة  السيطرة عليهم في تناول الحلويات، وعلى الرغم من أن الأمر ليس بالمستحيل فهناك العديد من النصائح الفعالة التى يوضحها الدكتور أحمد المصري، استشاري جراحة سمنة، من شأنها أن تساعد في التخلص من سمنة الأطفال والتى نرصدها خلال السطور التالية:

المشاهدة وتناول الطعام 

تناول الطفل للحلويات و الطعام خلال مشاهدة التلفزيون يجعله يأكل بصورة أكبر ويفتح شراهته على الطعام دون أن يتحكم لذا تجنب هذا التوقيت.

الوجبات السريعة 

الاعتماد الكلي على الوجبات السريعة يجعل من فقدان الوزن بالنسبة للطفل أمر صعب للغاية ولكن استبدال ذلك بطعام تم إعداده بالمنزل بنسبة دهون قليلة هذا الاختيار جيد للغاية.

تقليل تناول المعلبات والمقرمشات 

تناول العصائر المعلبة والمقرمشات بشكل غير محدد يجعل من السهل على الطفل الزيادة في الوزن، فهذه الأطعمة غنية بالسكريات لذا لابد من تعويد الطفل على تناول الغذاء الصحي وليس العكس.

ممارسة الرياضة 

لابد من ممارسة الرياضة والتشجيع على ذلك من خلال مكافأة الطفل بعد قضاء وقت كافي في الصالة الرياضية.

تنظيم مواعيد النوم 

لابد من تنظيم مواعيد النوم بشكل جيد، مع العلم أن مواعيد النوم مهمة جدًا في تقليل الوزن، فأوضحت دراسة تم نشرها بموقع "ديلي ميل" البريطاني تمت على عدد 80 شخصًا يعانون من زيادة الوزن، جامعة شيكاغو الأمريكية قاموا في دراستهم بتتبع مدة النوم والسعرات الحرارية التي يحصلون عليها تبين أن الحصول على ساعة نوم إضافية يعمل على انخفاض الوزن.

الأطعمة الغذائية الصحية 

تعود الطفل على تناول الأطعمة الغذائية الصحية مثل الزبادي، السلطة الخضراء، حيث يتم إمداد الجسم بالعناصر الغذائية المفيدة التي يحتاجها، وفي آن واحد لا تعرضه لخطر الإصابة بالسمنة.

تناول الحلويات السيطرة عليهم في تناول الحلويات استشاري جراحة سمنة الدكتور أحمد المصري المشاهدة وتناول الطعام الوجبات السريعة تقليل تناول المعلبات والمقرمشات

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