وفقاً لبرجك الفلكي.. أفضل كتاب عليك قراءته هذا الصيف

تعد فترة ما بعد الظهيرة المشمسة، أو الاسترخاء بجانب المسبح في المصيف، أو انتظار القطار (قد تكون فترة الانتظار طويلة جدًا)، أو مجرد الاسترخاء على الشاطئ من أفضل الأوقات لعدم ترك القراءة فيها فهي تعد وسيلة رائعة لقضاء وقت بعيدًا وفقدان نفسك في مكان آخر، يذهب أفضل الهروب.

وفقُا لموقع "Metro" أوضح ما هو الكتاب المناسب وفقًا لصفات برجك الفلكي خلال السطور التالية.

برج الحمل: كتاب أغنية أخيل لمادلين ميلر

من 21 مارس إلى 20 أبريل

شخصان يصبحون أقرب من الأصدقاء بقليل، ويكبرون معًا ويتدربون معًا ويلعبون دورهم في حرب طروادة الأسطورية معًا مع عواقب مأساوية.

هذه قصة بطولة (افتتان كبير وطموح شاب وفتاة) وعلاقات غير محتملة في أوقات مختلفة وعصيبة، وهذه الموضوعات تجد مفادها عند برج الحمل.

برج الثور: كشك لكارين جوي فاولر

من 21 أبريل إلى 21 مايو

يسحرك التاريخ، وخاصة التاريخ المظلم والشرير، لأنك تحب أن تنظر إلى ما الذي يجعل الأشرار يتحركون وكيف تحدث الأحداث الرهيبة، تستمتع بتحليل الأنماط واكتشاف احتمالية الخطر.

برج الجوزاء: العطاء هو الجسد بواسطة Agustina Bazterrica

22 مايو إلى 21 يونيو

هذه رواية مروعة وبائسة (مترجمة من الإسبانية، لأن مؤلفها أرجنتيني) تصور مجتمعًا فيه فيروس يلوث جميع لحوم الحيوانات بسبب نقص لحم الحيوان، يصبح أكل لحوم البشر أمرًا قانونيًا.

برج السرطان: علاج Hemlock بواسطة جوان بيرن

من 22 يونيو إلى 23 يوليو

توقع الغموض والسحر والأسرار والأكاذيب

يقع The Hemlock Cure في Eyam أثناء الطاعون العظيم (لذا فهو جزء من مفسد المؤامرة، آسف)، ويغطي السحر وبلوغ الأنوثة في السن، وفضيحة القرية والسرية، والتضحية والعلاقات الأسرية السامة.

هذا يضع علامة على الكثير من المربعات للقراء السرطانيين لأن الغموض الأنثوي والسحر والأسرار والأكاذيب والعلاقات المضطربة هي علفك لدراما جيدة ، والتي تقدمها هذه القصة بالتأكيد.

برج الأسد: صنع الذئب بواسطة تادي طومسون

من 24 يوليو إلى 23 أغسطس

صنع وولف ، تادي طومسون

برج الأسد يفضل أفلام الإثارة الواقعية ، الصاخبة ، المليئة بالحركة ، والتي من المؤكد أن هذه الأفلام الرائجة هي، قصة شبيهة بالفيلم، حيث يعود ويستون كوجي ، حارس أمن سوبر ماركت في لندن ، إلى وطنه في غرب إفريقيا لحضور جنازة عمته، بعد تناول القليل من المشروبات مع الأصدقاء والعائلة ، بدأ في إخبار الناس أنه يعمل كمحقق جرائم قتل في لندن.

برج العذراء: سقوط جون بريستون

من 24 أغسطس إلى 23 سبتمبر

أنت لست واحدًا من رحلات الطيران الخيالية، فأنت تستمتع بالحياة الواقعية وأنت أيضًا تستمتع بالحكم من مسافة بعيدة

برج الميزان: حيوان ليزا تاديو

من 24 سبتمبر إلى 23 أكتوبر

كلما كان الأمر أكثر جاذبية وتطرفًا، كان ذلك أفضل، بطل الرواية، جوان، بعد حياتها من المعاناة من القسوة وكراهية النساء تتجه إلى هوليوود هيلز للعثور على امرأة تعرف أسرار طفولتها المؤلمة، والسبب في جنونها المتزايد.

برج العقرب: البيت الأخير في شارع لا داعي له من كاتريونا وارد

من 24 أكتوبر إلى 22 نوفمبر

برج العقرب ، من بين جميع علامات الأبراج، لديك أكبر شهية للرعب والظلام والصدمات والأسرارأنت تستمتع بتحليل أساس السلوك البشري ولذا يجب أن تبدأ بقراءة كاتريونا وارد.

هذه قصة قاتل متسلسل وطفل مسروق لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك لأن هناك تقلبات كبيرة.

برج القوس: عرين الذئب بواسطة Elodie Harper

من 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر

تعتمد الرواية على عنصر الحرية ، لذا فإن هذه القصة ستحفزك كصاحب برج القوس، لأن تخيل أنك تنتمي إلى شخص آخر، جسديًا وروحًا هو فكرة مثيرة.

تضيع في عالم قديم وتخيل كيف تخدع خاطفيك وظروفك.

برج الجدي: The Long Drop بقلم دينيس مينا

من 22 ديسمبر إلى 21 يناير

ستغمرك هذه الرواية الرائعة في خمسينيات القرن الماضي في غلاسكو والعالم السفلي الغامض الذي احتله بيتر مانويل ، القاتل المتسلسل سيئ السمعة في اسكتلندا، في 19 سبتمبر 1956 ، اقتحم بيتر مانويل منزلًا وأطلق النار على ثلاث نساء في أسرتهن. كان والد المنزل بعيدًا في ذلك الوقت ، لكنه وجد نفسه متهمًا بارتكاب جرائم القتل وسجنًا على أي حال.

بعد إطلاق سراحه ، شرع في التحقيق في جرائم القتل بنفسه وطلب مخبرين. تقدم بيتر مانويل بشكل غريب إلى الأمام والتقى الاثنان لتناول المشروبات ، والتي تحولت إلى المزيد من المشروبات ، والتي تحولت إلى أغرب ليلة على الإطلاق.

برج الدلو: التنفس لجيمس نيستور

من 22 يناير إلى 19 فبراير

من المحتمل أن تكون الكتب غير الخيالية هي أفضل طريقة لقراء برج الدلو لأنك تحب التعلم واستيعاب المعلومات بسهولة. يمكن لهذا الكتاب أيضًا أن يعزز حياتك ، وأنت تحب تحسين الذات، الأمر كله يتعلق بكيفية تنفسنا ، وباختصار ، كيف فقدنا ، كنوع ، القدرة على التنفس كما ينبغي ، بالإضافة إلى إرشادات حول كيف ولماذا يجب أن نتنفس كما هو موضح هنا.

برج الحوت: دعني أدخل بواسطة كاميلا بروس

من 20 فبراير إلى 20 مارس

رواية تحمل جزء من الإثارة وجزء من الخيال، لذلك سوف يمسك بك للدراما ويحفزك بالسحر في نفس الوقت.