الأحد 03 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

70 دبلوماسيًا روسيًا يغادرون بلغاريا بعد طردهم واتهامهم بالتجسس

الشرطة الروسية
الشرطة الروسية
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غادر 70 دبلوماسيًا روسيًا وعائلاتهم بلغاريا بعد طردهم من الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، للاشتباه في قيامهم بالتجسس.

وطردت بلغاريا الموظفين الدبلوماسيين، الثلاثاء، ووضعت حدا لعودتهم إلى روسيا بحلول الأحد؛ لأن معظمهم كانوا يعملون "مباشرة لصالح وكالات أجنبية".

وهددت موسكو بإغلاق سفارتها بالكامل في صوفيا في المقابل، وهو ما سيكون الأول من نوعه في إحدى دول الاتحاد الأوروبي.

وألقى رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف باللوم على السفيرة الروسية إليونورا ميتروفانوفا لدعمها التصويت الأخير على الثقة الذي جاء ضد بيتكوف، مما تركه رئيسا مؤقتا للحكومة.

سبعون دبلوماسيا روسيا بلغاريا الاتحاد الأوروبي روسيا وكالات أجنبية طردت الموظفين الدبلوماسيين صوفيا

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