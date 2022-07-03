الأحد 03 يوليو 2022
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مصر

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022 وجدول المواد المتبقية

امتحانات
امتحانات
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يبحث طلاب الثانوية وأولياء أمورهم عن موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة التي بدأت يوم الأحد 26 يونيو للمواد الأساسية بعد أن أنهوا امتحانات الثانوية العامة للمواد غير مضافة للمجموع في 24 يونيو الماضي وسط اجراءات احترازية مشددة لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

وتصدر موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة أكثرالكلمات بحثًا عبر محرك البحث “جوجل”، مع استمرار أداء طلاب الثانوية العامة امتحان المواد الأساسية حتى الآن.

ويعرض “الدستور” في التقرير التالي موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة وجدول المواد المتبقية حتى الآن.

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022، وذلك في الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري بعد أن بدأ الطلاب امتحاناتهم في نهاية يونيو الماضي وبالتحديد يوم الأحد 26 يونيو.

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وأكدت وزارة التربية والتعليم  أن موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة  للعام الدراسي الحالي 2021- 2022 سيكون في 21 يوليو الجاري، على أن تجري عملية تصحيح وتدقيق الامتحانات طوال فترة أداء الطلاب لها على أن يتم إعلان النتيجة بعد أيام من انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

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جدول المواد المتبقية للثانوية العامة 

وأدى طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد الموافق 3 يوليو، امتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، وامتحان مادة الكيمياء لشعبة العلوم وشعبة رياضة، على أن يكون جدول المواد المتبقية كالتالي: 

الثلاثاء 5 يوليو: امتحان مادة الرياضيات التطبيقية، شعبة رياضة.

الخميس 7 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثلاث شعب طلاب الادبي وطلاب العلمي علوم والعلمي رياضيات.

14 يوليو امتحان مادة التاريخ للشعبة الأدبية، وامتحان مادة الفيزياء شعبة علمي علوم ورياضة.

ويؤدى الطلاب يوم الأحد الموافق 17 يوليو، امتحان مادة علم النفس والاجتماع، وامتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة، شعبة علمي علوم، والرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» شعبة علمي رياضة.

ويوم الثلاثاء 19 يوليو: امتحان مادة الرياضيات البحتة «جبر وهندسة فراغية» شعبة الرياضة.

ويوم الخميس 21 يوليو: امتحان مادة  الفلسفة والمنطق وامتحان مادة الأحياء لشعبة علوم والرياضيات التطبيقية وشعبة علمي رياضة.

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