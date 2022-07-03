الأحد 03 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط طلب استعلام صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي 2022

التمويل العقاري
التمويل العقاري
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يبحث الكثير من أصحاب العقارات والشقق والمهتمين بالتمويل العقاري عن طلب استعلام صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي، وذلك بعدما ارتفعت معدلات البحث خلال تلك الفترة عن طلب استعلام صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي وذلك على محرك البحث العالمي "جوجل".

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طلب استعلام صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي 2022

ويستعرض "الدستور" لقرائه من خلال ذلك التقرير طلب استعلام صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي..

  • الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي (من هنا)
  • الضغط على أيقونة “استعلام عن حالة الطلب”؛ للاطلاع على حالة الطلب الخاصة باستلام وحدة سكنية في أحد المشاريع الإسكانية.
  • إدخال الرقم القومي لمقدم الطلب لكل وحدة سكنية.
  • ستظهر نتيجة الاستعلام عن حالة الطلب على الشاشة من خلال صفحة البيانات.
  • إدخال كلمة السر الخاصة بحساب مقدم الطلب على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، والذي قام بإنشائه عند التقديم على طلب الحصول على وحدة سكنية من مشروعات الإسكان الاجتماعي.
  • ستظهر حالة طلب مقدم الطلب للحصول على شقة، مما يشير إلى أن الوحدة السكنية قيد الإنشاء أو التشغيل، حتى يتمكن مقدم الطلب من معرفة سبب التأخير في استلام الشقة.

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

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طريقة الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي 2022

  • شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد.
  • سداد جدية الحجز الخاصة بمشروعات شقق الإسكان الاجتماعي.
  • التقديم عبر الموقع الإلكتروني ورفع المستندات المطلوبة ومتابعة الطلب.
  • انتظار نتيجة الطلب ومعرفة النتيجة من خلال الروابط الإلكترونية موقع صندوق الإسكان الاجتماعي.
  • سداد الأقساط الربع سنوية.
  • الاستعلام والتأكد من صحة البيانات وتحويل الملف إلى جهة التمويل إذا كان سيتم ضمن مبادرة التمويل العقاري 3%.
  • استلام الوحدة محل الحجز إذا كانت تنطبق على المتقدم الشروط.

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شروط الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي 2022

  1. أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.
  2. ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 50 عامًا.
  3. أن يكون المتقدم من منخفضى الدخل ولا يزيد دخله عن 72 ألف جنيه سنويًا للأسرة و54 ألفا للأعزب.
  4. لا يحق للمتقدم أو الأسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية.
  5. ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية من الدولة ضمن مشروعاتها.
  6. ألا يكون المتقدم استفاد بقرض تعاوني أو دعم المشروع القومي للإسكان للحصول على وحدات سكنية أخري.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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