رابط طلب استعلام صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي 2022

يبحث الكثير من أصحاب العقارات والشقق والمهتمين بالتمويل العقاري عن طلب استعلام صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي، وذلك بعدما ارتفعت معدلات البحث خلال تلك الفترة عن طلب استعلام صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي وذلك على محرك البحث العالمي "جوجل".

طلب استعلام صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي 2022

ويستعرض "الدستور" لقرائه من خلال ذلك التقرير طلب استعلام صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي..

الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي (من هنا)

الضغط على أيقونة “استعلام عن حالة الطلب”؛ للاطلاع على حالة الطلب الخاصة باستلام وحدة سكنية في أحد المشاريع الإسكانية.

إدخال الرقم القومي لمقدم الطلب لكل وحدة سكنية.

ستظهر نتيجة الاستعلام عن حالة الطلب على الشاشة من خلال صفحة البيانات.

إدخال كلمة السر الخاصة بحساب مقدم الطلب على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، والذي قام بإنشائه عند التقديم على طلب الحصول على وحدة سكنية من مشروعات الإسكان الاجتماعي.

ستظهر حالة طلب مقدم الطلب للحصول على شقة، مما يشير إلى أن الوحدة السكنية قيد الإنشاء أو التشغيل، حتى يتمكن مقدم الطلب من معرفة سبب التأخير في استلام الشقة.

طريقة الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي 2022

شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد.

سداد جدية الحجز الخاصة بمشروعات شقق الإسكان الاجتماعي.

التقديم عبر الموقع الإلكتروني ورفع المستندات المطلوبة ومتابعة الطلب.

انتظار نتيجة الطلب ومعرفة النتيجة من خلال الروابط الإلكترونية موقع صندوق الإسكان الاجتماعي.

سداد الأقساط الربع سنوية.

الاستعلام والتأكد من صحة البيانات وتحويل الملف إلى جهة التمويل إذا كان سيتم ضمن مبادرة التمويل العقاري 3%.

استلام الوحدة محل الحجز إذا كانت تنطبق على المتقدم الشروط.

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