روسيا تتهم الدول الغربية بعرقلة مفاوضات السلام مع أوكرانيا

اتهمت موسكو الدول الغربية بمنع إجراء مفاوضات سلام مع أوكرانيا، ومن ثم إطالة أمد الحرب.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للتليفزيون الحكومي الروسي: "الآن هو اللحظة التي تراهن عليها دول غربية لمواصلة الحرب".

وقال بيسكوف إنه في ظل قيادة الولايات المتحدة، لا يسمح الغرب للأوكرانيين بأن يفكروا في السلام، ولا أن يتحدثوا عنه، ولا أن يتناقشوا بشأنه، مشيرا إلى تصريحات سياسيين غربيين قالوا إنهم لا يريدون الضغط على أوكرانيا للدخول في مفاوضات.

وعلى الرغم من ذلك، قال إن لحظة إجراء المفاوضات قادمة، وقال إن أوكرانيا يتعين عليها مع ذلك من أجل السلام، القبول بمطالب روسيا، التي تشمل الاعتراف بشبه جزيرة القرم في البحر الأسود كأراض روسية والتخلي عن إقليمي دونيتسك ولوهانسك.

كانت روسيا وأوكرانيا قد أجريتا سلسلة من المحادثات في بيلاروس وتركيا غير أنها لم تسفر عن أي تقدم ، نظرا لتمسك موسكو بمطالبها الخاصة بشبه جزيرة القرم ودونباس فيما رفضت كييف التنازل عن أي جزء من أراضيها.