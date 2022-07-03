الأحد 03 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مدارس بعد الاعدادية.. تنسيق التمريض 2022 محافظة الدقهلية

تنسيق التمريض
تنسيق التمريض
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تزداد عمليات البحث عن تنسيق التمريض 2022 محافظة الدقهلية، والتي بدورها ازدادت خلال الساعات الأخيرة، حيث تكثر عمليات البحث من أجل حرص قطاع عريض من طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالمحافظة، للتعرف على المعلومات الكاملة عن تنسيق التمريض بعد الإعدادية.

تنسيق التمريض 2022 محافظة الدقهلية

يعد تنسيق التمريض 2022 محافظة الدقهلية، الأكثر بحثًا من مئات الآلاف من حملة الشهادة الإعدادية، والتي تعد بديلًا جيدًا للثانوية العامة، بعد إعلان تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة الدقهلية، وبدائل الثانوية العامة، من مدارس التعليم الصناعي، والزراعي، والتجاري.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم الفني، أن تنسيق الثانوية العامة 2022، وغيرها من البدائل، على أن يكون على مستوى المديريات التعليمية، حيث يقوم المحافظ باعتمادها، تبعًا لنسبة النجاح بالمحافظة، والاحتياجات الخاصة بها من طلاب الثانوية العامة وغيرها من البدائل.

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نتيجة تنسيق الثانوية العامة والفنية بمحافظة أسيوط

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تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة الدقهلية المرحلة الثانية

وكان محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، قام باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالمحافظة، والتي بلغت نسبة النجاح 86.3%  في المحافظة، وذلك بعد أن تقدم لأداء الامتحانات نحو  119242 طالب وطالبة.

ويحرص قطاع عريض من الطلاب بالمحافظات المختلفة، على التعرف على تنسيق التمريض 2022 2023 محافظة الدقهلية، حيث تتولى وزارة الصحة والإسكان ، الإشراف على مدار التمريض العادية المنتشرة في أنحاء المحافظات.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تنسيق التمريض 2022 محافظة الدقهلية، خلال الساعات القليلة المقبلة، ما يجعل الطلاب في حالة انتظار وترقب طوال الوقت للإعلان عنها.

تنسيق التمريض في 2022 

وعن تنسيق التمريض العادي في العام الماضي، فإنه يعد مؤشر استرشادي أمام طلاب الشهادة الإعدادية، في المحافظات المختلفة، والذين يرغبون في الالتحاق بكليات التمريض العادي الموجودة في كافة محافظات مصر، حيث كان تنسيق التمريض محافظة الدقهلية بالعام الماضي 224 درجة، وجاء في المحافظات المختلفة كالتالي:

محافظة القليوبية 246 درجة.

محافظة القاهرة 220 درجة.

محافظة الدقهلية 244 درجة.

محافظة الشرقية 252 درجة.

محافظة الأقصر: 195 درجة.

محافظة كفر الشيخ 220 درجة.

محافظة دمياط 200 درجة.

تنسيق التمريض 2022 تنسيق التمريض 2022 محافظة الدقهلية بدائل الثانوية العامة تنسيق الثانوية العامة 2022 تنسيق التمريض في 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

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