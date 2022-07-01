تعرض لكم الدستور تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة الدقهلية المرحلة الثانية، إذ تم الإعلان عن درجات القبول في المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة لمحافظة الدقهلية بحد أدنى للقبول يعتبر الأعلى على مستوى الجمهورية، الأمر الذي جعل وجود أعداد كبيرة من طلاب محافظة الدقهلية لم يتمكنوا من الالتحاق بالمرحلة الأولى، وفى انتظار المرحلة الثانية.

تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة الدقهلية المرحلة الثانية

وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية قد اعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2022/2023 بمجموع 246 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام.

كما اعتمد المحافظ تنسيق القبول بالثانوي الفندقي نظام 5 سنوات بمجموع 240 درجة، والثانوي الصناعي نظام 5 سنوات بمجموع 225 درجة، والثانوي الصناعي نظام 3 سنوات بمجموع 218 درجة، والثانوي الزراعي نظام 3 سنوات بمجموع 144 درجة، والثانوي التجاري نظام 3 سنوات بمجموع 140 درجة.

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وقال «مختار»: «كل التوفيق لأبنائنا الطلاب ونتمنى لهم مستقبل واعد ليخرج لنا جيل يحمل راية مصر عالية خفاقة في سماء المحافل الدولية في شتي المجالات والعلوم».

وأوضح أن الدولة تعمل بكل الجهد لتوفير وتطوير المنظومة التعليمية لتخريج طلاب متميزين وفق مناهج حديثة، وأنها تنفق مليارات للارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة لأبنائنا.

وأعلن المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ان عدد الناجحين في الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 102 ألف و865 طالب وطالبة بنسبة 86.3%.

وأضاف أنه وفقا لدرجات القبول سيتم توزيع الطلاب المقبولين على 959 فصل بمدارس الثانوي العام بنطاق المحافظة وفقا لدراسة الاحصاء التكراري المتجمع الصاعد للطلاب الناجحين في شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي.