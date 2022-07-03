تضاؤل فرص العثور على 27 من أفراد طاقم سفينة غرقت قبالة هونج كونج

قالت سلطات إنقاذ حكومية، الأحد، إن فرص العثور على 27 من أفراد طاقم سفينة فقدوا بعد أن انشطرت سفينتهم إلى نصفين مع مرور العاصفة الاستوائية تشابا عبر هونج كونج وجنوب الصين "ضئيلة للغاية" على الرغم من استمرار البحث عن المفقودين.

وقالت خدمة الطيران التابعة لحكومة هونج كونج إن السلطات أنقذت، أمس ثلاثة من طاقم السفينة المكون من 30 فردا في وقت كانت تضرب فيه رياح قوية وأمطار غزيرة الساحل على بعد 300 كيلومتر جنوب غرب المدينة.

وواجهت جهود الإنقاذ صعوبات بالغة بفعل هبوب رياح تصل سرعتها إلى 140 كيلومترا في الساعة بالإضافة إلى وجود موقع فقدان السفينة بين نحو 100 من توربينات الرياح.

ووسع المسؤولون منطقة البحث، لكن ويست وو المسؤول في خدمة الطيران قال اليوم إن فرصة العثور على ناجين "ضئيلة للغاية".

وأرسلت هونج كونج تسع طائرات للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ بالتعاون مع قوات من البر الرئيسي.

وقال الناجون من أفراد الطاقم للسلطات إن من المحتمل أن يكون بعض من أفراد الطاقم قد غادروا السفينة مع انشطارها.