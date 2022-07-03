سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 3 يوليو 2022

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك ومكاتب الصرافة الأحد الثالث من يوليو 2022 من أكثر الموضوعات بحثًا واهتمامًا عبر محركات البحث العالمية جوجل و"تويتر"، فالأحد هو أول أيام العمل الرسمية في البنوك بعد توقف لمدة ثلاثة أيام للعطلة الأسبوعية الجمعة والسبت ١،٢ يوليو 2022، وسبقتها إجازة الخميس بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو 2022.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات الأسبوع

جدير بالذكر، أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد الثالث من يوليو في مصر قد توقف عند سعر الصرف الذي أغلقت عليه نهاية التعاملات داخل البنوك المصرية الأربعاء 29- 6- 2022؛ نظرًا لتوقف التعاملات الرسمية داخل البنوك به.

ولمتابعي حركة أسعار العملات، فإن نهاية الأسبوع الماضي شهدت تحركًا في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي، وسجل 18.7464 للشراء والبيع سجل الدولار الأمريكي 18.8269، وسجل الدولار في بنكي الأهلي ومصر، الخميس 30- 6- 2022، 18.76 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع.

استقرار في سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات الأحد

وفي بداية تعاملات الأحد 3 يوليو 2022، سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا في معظم البنوك العاملة في الأسواق المصرية، وشهد سعر الدولار اليوم تباينًا لدى البنوك المصرية، حيث يأتى أفضل البنوك لبيع الدولار بعد الضريبة، بالبنك المصري الخليجي، حيث بلغ سعره 18.84 جنيه للبيع، فيما جاء أفضل البنوك المصرية للشراء الدولار بعد الضريبة البنك الأهلي بـ18.73 جنيه.

سعر الدولار اليوم الأحد 3 يوليو في البنوك المصرية:

تقدم «الدستور» في السطور التالية أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 3 يوليو 2022، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها بشكل يومي والتحديثات اليومية.

سعر الدولار اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي cib:

ويعتبر cib أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية، وقد سجل الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي 18.78 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في البنك المركزي المصري:

سجل الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 18.7472 جنيه للشراء، و18.8584 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 18.76 جنيه للشراء، 18.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر:

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر نحو 18.76 جنيه للشراء، 18.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في بنك قناة السويس:

سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس نحو 18.74 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المصري الخليجي:

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي نحو 18.79 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي الكويتي:

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي نحو 18.74 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في مصرف أبوظبي الإسلامي:

سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 18.79 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.