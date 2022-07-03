«الأرصاد» تحذر المواطنين من حالة الطقس اليوم الأحد.. تعرف على درجات الحرارة

يكثر البحث خلال هذه الساعات عن حالة طقس اليوم الأحد من قبل المواطنين، حيث يتابعون نشرات الأرصاد في الثالث من يوليو 2022، لاسيما مع صيام ملايين المسلمين للتسع ـيام من ذي الحجة وتحسبهم الصيام مع موجة الحرارة التي نشهدها هذه الأيام، وفي هذه الأثناء حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس المتوقعة صباح الأحد 3 يوليو 2022.

الأرصاد الجوية: يسود طقس حار

وذكرت هيئة الأرصاد، في بيانها، أنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، أما في الليل تعتدل درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

ارتفاع نسبة الرطوبة لأعلى مستوى لها

وعن نسب الرطوبة فقد نبهت الأرصاد إلى ارتفاع في نسب الرطوبة ودرجات الحرارة تدريجيا نظرا لامتداد منخفض الهند الموسمى على معظم الأنحاء ويستمر عدة أيام في مصر.

والجدير بالذكر أن الأرصاد تتوقع أن تسجل الرطوبة ما بين 75-80% خلال ساعات الليل على القاهرة الكبرى، وتسجل 35% نهارا .

رطوبة مرتفعة على شمال البلاد الأحد 3 يوليو 2022

وتسجل الرطوبة على السواحل الشمالية 85% ليلا على السواحل الشمالية، و55% نهارا، وتختلف نسب الرطوبة كالتالي:

تسجل على محافظات جنوب سيناء 45% ليلا، و25% نهارا .

وتسجل 45% ليلا على محافظات شمال الصعيد، و25% نهارا.

وتسجل 30% ليلا على محافظات جنوب الصعيد، و15% نهارا .

درجات الحرارة الأحد 3 يوليو 2022 في القاهرة وبعض المحافظات

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الأحد ٣ يوليو ٢٠٢٢ في القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية خلال ساعات النهار، وتسجل 24 درجة ليلا.

وتسجل محافظات السواحل الشمالية 31 درجة نهارا، و23 درجة ليلا .

فيما ترتفع درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد لتسجل 41 درجة نهارا، و27 درجة ليلا.

وحذرت الأرصاد من تعامد الشمس في ساعات الظهيرة ولاسيما في محافظات مصر التي تتجاوز فيها درجة الحرارة 41 درجة .

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 3 يوليو 2022

القاهرة والوجه البحرى 35 – 23

السواحل الشمالية 31 – 23

جنوب سيناء 39- 27

شمال الصعيد 37 – 25

جنوب الصعيد 41 –27