ألمانيا تتلقى الدفعة الأولى من شحنة لقاحات لجدرى القرود

تلقت ألمانيا الدفعة الأولى من شحنة لقاحات لجدري القرود طلبها الاتحاد الأوروبي.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»، قالت المفوضة الأوروبية للصحة، ستيلا كيرياكيدس، اليوم السبت، إن توريد هذه اللقاحات تم عن طريق الهيئة الأوروبية الجديدة للتأهّب والاستجابة للطوارئ الصحية «هيرا».

وأوضحت كيرياكيدس أن الاتحاد الأوروبي تمكن عبر هذه الهيئة من اتخاذ رد فعل سريع على الأزمة وشراء لقاحات للدول الأعضاء.

وحسب البيانات الصادرة من بروكسل، فإن من المنتظر أن تحصل ألمانيا من الدفعة الأولى على نحو 5300 جرعة لقاح.

وكان الاتحاد الأوروبي قد طلب منتصف يونيو الماضي نحو 110 آلاف جرعة لقاح من الجيل الثالث من شركة بافاريان نورديك، وقد تم توريد هذه الجرعات تدريجيا إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وكذلك إلى النرويج وأيسلندا.

وكان معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات في ألمانيا قد أعلن أن عدد حالات الإصابة بمرض جدري القرود التي تم تسجيلها وصل إلى 1054 حالة حتى أمس الجمعة.

يذكر أن هذا المرض الفيروسي النادر، الذي تم اكتشاف عدة آلاف من حالات الإصابة به على مستوى العالم في الفترة الأخيرة، ينتقل بشكل رئيسي وفقا لوضع المعلومات الحالي عن طريق الاتصال الجسدي القوي بين إنسان وآخر.

وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن أغلب الحالات هي لرجال مارسوا الجنس مع رجال، غير أنه من الممكن بوجه عام أن يصاب أي شخص بالمرض في حال الاتصال الجسدي الوثيق مع شخص مصاب.

وأوصت اللجنة الدائمة للتطعيم في ألمانيا بالتطعيم ضد جدري القرود بالنسبة لفئات وأشخاص معينيين معرضين للخطر لهم اتصال وثيق بمصابين.

وفي وقت سابق، قالت كبيرة الأطباء الكنديين، تيريزا ماي، إن المفاوضات جارية لضخ المزيد من اللقاحات للحد من جدري القرود، حيث وصلت الحالات المؤكدة إلى 278 حالة على مستوى البلاد.

وأوضحت مديرة الصحة العامة أن هناك "مناقشات مستمرة ومفاوضات تعاقدية" للحصول على جرعات من بافاريا نورديك، الشركة الدنماركية المصنعة للقاح الجدري المعتمد للاستخدام ضد جدرى القرود.

وأضافت أن الجرعات الحالية تأتي من مخزون كندا الاستراتيجي الوطني للطوارئ للاستخدام المستهدف في المناطق عالية الخطورة، وهذا يشمل كيبيك، حيث تقول إن أكثر من 7000 شخص تلقوا جرعات، ومقاطعة أونتاريو، حيث تقدر أن حوالي 5000 شخص قد تم تطعيمهم.