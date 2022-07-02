السبت 02 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2022 قبل قطع الخدمة

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي
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يكثف البحث خلال هذه الأيام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2022، من قبل المشتركين عن قيمة فاتورة الهواتف الأرضية وذلك لان فترة السماح التي منحتها الشركة المصرية للاتصالات المسؤولة عن الهواتف الأرضية للدفع، والفاتورة المستحقة هذا الشهر هي عن استهلاك شهر أبريل ومايو ويونيو في وقد أتاحت الشركة المصرية للاتصالات فرصة الدفع قبل قطع الخدمة عن المشتركين حتى الخمس عشر من يوليو الجاري.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2022 قبل قطع الخدمة

وتوفر الشركة المصرية للاتصالات من خلال رابط إلكتروني فرصة الاستعلام عن الفاتورة ومن ثم الدفع من خلال وسائل الدفع المختلفة.

وفي السطور الأتية تقدم «الدستور»، رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة شهر يوليو، ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها .

خطوات الاستعلام عن  فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2022

أولًا: تسجيل الدخول على موقع المصرية للاتصالات أضغط هنــــــــــا.

ثانيً: ادخل رقم التلفون الأرضي بعد كتابة كود المحافظة التي يقيم في المشترك. 

ثالثًا: تظهر بعد ذلك قيمة الفاتورة للمشترك.

غرامة عدم تسديد فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 

حذرت الشركة المصرية للاتصالات  المشتركين أنه في حالة التخلف عن السداد سيتم تطبيق غرامة التلفون الأرضي بعد شهرين أو ثلاثة أشهر من التاريخ المقرر للسداد، فضلًا عن غرامة لكل شهر تأخير، بقيمة 1.5 % من قيمة الفاتورة بحد أدنى 10 جنيهات، يتم تحصيلها مع قيمة الفاتورة التالية، علاوة على قطع الخدمة الأرضية عن المشترك ومن هنا لن يسمح  لصاحب الاشتراك الأرضي من تجديد خدمة الإنترنت كونها مرهونة بالخدمة الأرضية .

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طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2022

وتوفر الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق الكترونية تنفيذًا لخطة الدولة نحو التحول الرقمي وتيسيرًا على المواطنين بدلًا من التواجد والتزاحم داخل مقرات الشركة والسنترلات وذلك عبر الوسائل الآتية :

  • عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات WE إلكترونيًا، كما يمكن الدفع من خلال مراكز وسنترالات شركة WE.
  • أو عبر خلال خدمة فورى.
  • يمكن الدفع أيضًا عن طريق ماكينات ATM.
  • خلال خدمة فودافون كاش، أو خدمة سداد.
  • يمكن السداد في مكاتب البريد المصري
  • عبر خدمة Bee
  • من خلال خدمة خدماتي، وكذلك خدمتا مصاري وممكن.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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