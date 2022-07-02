وفاة مصاب فى حريق محل إسفنج فى المحلة

توفى، اليوم، أحد مصابي حادث حريق محل لبيع الإسفنج بمنطقة محلة البرج في الغربية.

وأسفر الحريق عن إصابة 8 بحروق خطيرة، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء لمكان البلاغ، وتم التعامل مع النيران والسيطرة عليها.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق هائل في منطقة محلة البرج.

وانتقلت 4 سيارات إطفاء لمكان البلاغ، وتبين نشوب حريق في سيارة نقل محملة بالإسنفج بسبب ملامستها أسلاك الكهرباء، وتفحمت السيارة بالكامل وامتدت النيران لمحل إسفنج وسيارتيّ ملاكي ودراجة نارية وواجهة أحد المنازل.

وتعاملت الحماية المدنية مع النيران للسيطرة عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتم نقل 8 مصابين بحروق لمستشفى الحروق بزفتي، لتلقى العلاج.