«الإنجيلية» تواصل احتفالاتها بمرور ١٧٥ عاما على وجودها في أرمينيا

واصلت الكنيسة الأرمنية الإنجيلية احتفالاتها بيوبيلها الـ ١٧٥ لليوم الثالث على التوالي في العاصمة الأرمنية- يريفان.

تخلل اليوم الثالث مؤتمرا لذكرى اليوبيل في الكنيسة الإنجيلية الأرمنية- يريفان.

تتضمن جلسات وورشات عمل متعددة، تراوحت بين إعداد تقارير عن اتحادات الكنيسة الأرمنية الإنجيلية الخمس، حياة الرعايا، المجالات التربوية، اللاهوتية، الخدماتية الشبابية والمسكونية. والرؤيا في كيفية التعامل مع كل واحدة من هذه المجالات المذكورة.

كما تحدث المشاركون بإسهاب عن التحديات التي تعيق إمكانية التواصل مع الكنائس المنتشرة عالميا لا سيما التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

كما شدد المجتمعون على ضرورة تفعيل الدعوات القسوسية، وحث الشباب على التمسك بكلمة الله، والرؤيا المستقبلية للكنيسة وسط التحديات الراهنة.

بموازاة ذلك، قدم العديد من الشبان والشابات شهادات حية نابضة بالإيمان والرسالة، وتطرقوا إلى مشاكلهم والتحديات التي تواجههم حول كيفية ضم الشبيبة إلى الكنيسة، خطيئة الكبرياء التي تواجه عالم اليوم، كيفية حث الناس على محبة الكنيسة والالتزام بتعاليمها، ولا سيما أن الإنجيل يقول لنا: "أن نسير بالإيمان"، من هنا رأى الشبان ضرورة معرفة أن الله يحثنا على رؤية الكنيسة والعمل بتعاليمها لتكون أعمالنا مفعمة بالإيمان.

كما وضع الشباب رؤيتهم ومشاريعهم للكنيسة في العقد المقبل.

في السياق، تناول المشاركون محاور أربعة تضمنت تطلعات الشبيبة لتقوية شهادة الكنيسة ليشهد يوبيل الـ١٧٥ عاما على مزيد من الثبات والتجذر والصمود.

واختتمت أعمال المؤتمر بصلاة ختامية سأل فيها المشاركون الله أن يزرع سلامه في النفوس والقلوب والأوطان الجريحة.