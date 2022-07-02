السبت 02 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الرئيس السيسى يتابع الموقف التنفيذى لتطوير بحيرة المنزلة والمناطق المحيطة بها

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والسيد محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد "متابعة الموقف التنفيذي لتطوير بحيرة المنزلة والمناطق المحيطة بها".

ووجّه الرئيس بالاستمرار في جهود تطهير وتطوير بحيرة المنزلة، وكذلك جميع البحيرات على مستوى الجمهورية، خاصةً ما يتعلق بتطوير وتنظيم مراسي ومراكب الصيادين وتزويدها بالخدمات، وذلك لتدعيم وتعظيم العائد من إنتاج الثروة السمكية بالتكامل مع تطهير البحيرات، بالإضافة إلى تكوين تجمعات عمرانية وسياحية، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين القاطنين حولها.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض جهود تطوير وتنمية بحيرة المنزلة، من خلال عدة محاور رئيسية تشمل الجوانب البيئية والثروة السمكية والنقل البحري والسياحة والبعد الاجتماعي والاقتصادي، حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات في هذا الصدد لضمان تجدد المياه داخل البحيرة من مياه البحر المتوسط، مما يؤدي إلى تحسين جودة المياه والوضع البيئي بها، إلى جانب تنفيذ أعمال الحماية وتطهير البواغيز، بالإضافة إلى إنشاء الكباري على مصبات المصارف عند تقاطعها مع جسر البحيرة، فضلاً عن تكريك جزء كبير من المنطقة، وأيضاً أعمال التطهير وإزالة التعديات، وغيرها من المشروعات التي ساهمت في تطوير وتنمية البحيرة.

كما تم عرض مقترحات تطوير واستغلال الفرص الاستثمارية ببحيرة المنزلة، والتي تستهدف الحفاظ عليها وتحقيق التنمية المستدامة لها، وما تتضمنه تلك المقترحات من إجراءات تتعلق بتعظيم العائد من استغلال البحيرة، سواء من الناحية البيئية، أو الاقتصادية، أو العمرانية، أو الاجتماعية، أو السياحية، وذلك من خلال تنفيذ العديد من الأعمال البحرية والتنموية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الموقف التنفيذي لتطوير بحيرة المنزلة بحيرة المنزلة

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وائل لطفي

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