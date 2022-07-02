السبت 02 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص سقط من قطار بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية
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لقي شخص مصرعه عقب سقوطة أثناء سير القطار، بعد اختلال توازنه بالقرب من محطة قطارات بلبيس، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمستشفى بلبيس، وجار تحرير المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس بوصول المدعو "عبد الرحمن ع م ع" 38 سنة، مدرس، مقيم بمدينة الزقازيق، جثة هامدة عقب سقوطه من قطار.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث الوفاة إثر اختلال توازنه وسقوطه من القطار بالقرب من منطقة الحصان في بلبيس، وتم التحفظ على الجثة، وتحرير المحضر اللازم.

بلبيس جثة بالشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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