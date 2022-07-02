طلب رجوع زوجته فأصابه شقيقها بطلق نارى فى قنا

أصيب شاب بطلق ناري على يد زوج شقيقته، بسبب خلافات النسب بقرية المحروسة التابعة لدائرة مركز قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بإصابة شاب بطلق ناري في البطن بقرية المحروسة، وأسفر ذلك عن إصابة "محمود.م.ع"، بطلق ناري على يد زوج شقيقته، مقيم بالبراهمة مركز قفط.

وكشف التحريات عن أن ذلك بسبب أن المجني عليه رفض رجوع شقيقته، زوجة المتهم، له مرة أخرى كونه مشاغبا ومسجل خطر.

تم نقل المصاب إلى المستشفى، وتكثف الأجهزة الأمنية مجهوداتها للقبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.