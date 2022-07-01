الجمعة 01 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الشرطة تتراجع.. المئات يقتحمون مقر مجلس النواب الليبى في طبرق (صور)

صورة من الحادث
صورة من الحادث
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اقتحم عشرات المتظاهرين، مساء اليوم الجمعة، مقر مجلس النواب الليبي في طبرق، وأفادت مصادر ليبية بأن المتظاهرين قاموا بالعبث بمحتويات المقر وأضرموا النيران في عدد من واجهاته الأمامية.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المتظاهرين حطموا البوابة الرئيسية لمقر المجلس، واقتحموا الغرف الخاصة بالنواب.

وتابعت المصادر أن قوات الشرطة الليبية انسحبت من محيط المبني، لمنع تأجج الصدام واستغلال بعض المتطرفين الفرصة وإطلاق النيران على المتظاهرين واتهام الشرطة بارتكاب أعمال قمع.

وخرجت احتجاجات في العديد من المدن الليبية، اليوم الجمعة، احتجاجًا على أزمة الكهرباء المزمنة وتحدى مواطنون فصائل مسلحة للتعبير عن غضبهم من إخفاق الحكومة الذي جعل الحياة لا تطاق خلال أشهر الصيف شديدة الحرارة.

وفي ساحة الشهداء في طرابلس، احتشد المئات ورددوا هتافات تطالب بتوفير الكهرباء وتندد بكل من الحكومتين المتنافستين في البلاد في أكبر احتجاجات منذ عامين على الأقل.

وخرجت احتجاجات أصغر شارك فيها العشرات في بنغازي وطبرق وبعض البلدات الأصغر مما يظهر قدر الغضب من الوضع في أنحاء المناطق التي تخضع لسيطرة أطراف متنافسة في البلاد.

وردد محتجون في طرابلس هتافات تعبر عن سخطهم من تلك الأوضاع ويريدون تغيير الحكم وتوفير الكهرباء وطالبوا كذلك بإجراء انتخابات.

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الشرطة تتراجع.. المئات يقتحمون مقر مجلس النواب الليبى في طبرق (صور)

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