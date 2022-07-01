الجمعة 01 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الألمانية تدعو إلى تسريع وتيرة التقارب الأوروبى مع غرب البلقان

الخارجية الألمانية
الخارجية الألمانية
ads

تكثف وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، وتيرة النقاش حول التقارب بين دول غرب البلقان والاتحاد الأوروبي.

والتقت “بيربوك”، اليوم الجمعة، بنظيرتها السلوفينية تانيا فاجون في برلين، حيث أكدت أنه لا ينبغي إضاعة المزيد من الوقت في جهود الاندماج والتقريب بين الشعوب.

وأضافت: "لا ينبغي إنشاء كوة خاصة في البلقان تتعثر فيها روسيا أو الجهات الفاعلة الأخرى. فالأمر يتعلق أيضا وبدرجة كبيرة بمصداقيتنا الجيوسياسية."

بالإضافة إلى روسيا تسعى الصين أيضا إلى كسب نفوذ أكبر في غرب البلقان. 

وطالبت “بيربوك” بسرعة إتمام هذا التقارب، قائلة: "تقع منطقة البلقان جغرافيا في منتصف الاتحاد الأوروبي، ويجب أن نجعل شعب غرب البلقان في نهاية المطاف بيننا سياسيا".

 وأوضحت الوزيرة أنه كان يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يفي بوعده بفتح مفاوضات الانضمام أمام دول غرب البلقان، خاصة مقدونيا الشمالية وألبانيا منذ فترة طويلة.

وأضافت قائلة: "إن هذا في مصلحتنا الاستراتيجية وهو أيضا مسألة مصداقية".

تشمل دول البلقان ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وصربيا.

وفي هذا السياق، شددت “بيربوك” على اقتراح الحل الوسط الذي قدمته فرنسا يوم أمس الخميس، اليوم الأخير من رئاستها الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، مبينة أن اقتراح الحل الوسط هو فرصة فريدة، قائلة: "علينا في نهاية المطاف أن نتخذ هذه الخطوة معا".

وفي وقت سابق، أكد المستشار الألماني، ​أولاف شولتز​، موقف بلاده الداعم لانضمام دول غرب ​البلقان​ إلى ​الاتحاد الأوروبي​، وذلك خلال لقائه رئيس وزراء مقدونيا الشمالية «ديميتار كوفاتشيفسكي».

وقال شولتز، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات «تويتر»: «قطع الاتحاد الأوروبي عهدًا، وبشكل خاص لمقدونيا الشمالية، ببدء مفاوضات الانضمام من دون تأخير، هذا ما أخبرت به رئيس الوزراء ديميتار كوفاتشيفسكي في سكوبيه اليوم.. ​ألمانيا​ جادة تجاه دمج دول غرب البلقان في الاتحاد الأوروبي».

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الاتحاد الاوروب دول غرب البلقان دول غرب البلقان والاتحاد الأوروبي برلين الصين روسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

التناول الانتهازى لآثار الأزمة العالمية

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2022 برقم الجلوس

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022 المرحلة الثانية

القبض على قاتل والدته بسكين فى كفر شكر

متاح.. نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم للصنايع والتجارى والزراعى والفندقى

الشرطة تتراجع.. المئات يقتحمون مقر مجلس النواب الليبى في طبرق (صور)

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 30-6-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ستار حديدى جديد!

د.كريمة الحفناوى

العنف فى عالم العمل وتكلفته الاقتصادية والاجتماعية

سارة شريف

عندما نذكر بينيت

صفاء النجار

ليست عاصية

حسين دعسة

حل الحكومة الإسرائيلية.. وزيارة الرئيس بايدن للمنطقة

د. رضا عطية

«المربعات».. حين كتب الأبنودى الشعر لجمهور «السوشيال ميديا»

د هند جاد

حقوق المرأة فى حدائق الشيطان

د. محمد عفيفي

30 يونيو 2013

صور

الأهلى يقدم مدربه الجديد ريكاردو سواريس

مؤتمر اتحاد الكرة لإعلان لجنة تطوير الحكام

الشوط الأول: سموحة يهز شباك الأهلى بهدف لـ مروان حمدى

محطة تل أبيب

المزيد

خريطة المعركة الانتخابية المقبلة فى إسرائيل

رئيس وزراء إسرائيل الجديد يائير لابيد يتولى مهام منصبه رسمياً

بالحقائق والأرقام.. إلى أى مدى يتشابه حكم بينيت ونتنياهو؟