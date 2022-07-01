«دية مُزيفة».. قصة الرسائل المجهولة لفك رقبة قاتل فتاة المنصورة

جدل كبير أثارته واقعة مقتل فتاة المنصورة نيرة أشرف على يد زميلها محمد عادل، قبل أن تصدر محكمة الجنايات حكمها في الواقعة وتقضي بإحالة أوراق المتهم إلى المفتي لإبداء الحكم الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة النطق بالحكم.

تجدد الجدل قبل ساعات بعد تداول أخبار حول تلقي أسرة نيرة أشرف رسائل مجهولة عبر «فيسبوك»، للتصالح في القضية وفك رقبة المتهم محمد عادل مقابل 5 إلى 7 ملايين جنيه.

وجاء رد أسرة نيرة أشرف، سواء من ناحية الأم أو الأب أو حتى شقيقتها هدير، بأن رفضوا ذلك رفضا قاطعا، مؤكدين أنهم لن يبيعوا دم ابنتهم، وأنهم ينتظرون القصاص لها فقط.

رسائل تنازل أسرة نيرة أشرف عن دم ابنتهم

تفاجأت أسرة الطالبة نيّرة أشرف عبدالقادر، طالبة جامعة المنصورة التي لقيت مصرعها منذ عشرة أيام على يد زميل لها، طالب بالفرقة الثالثة بشعبة العبري بقسم اللغات الشرقية في كلية الآداب جامعة المنصورة، حيث سدد لها 19 طعنة نافذة بمختلف أجزاء الجسد، بتلقي عروض مالية للعفو عن قاتل ابنتهم.

وقالت الأسرة إنها تلقت رسائل إلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من عدة حسابات مجهلة، تعرض دفع خمسة ملايين جنيه دية لـ«نيرة»، أو كما وصفتها الرسائل بـ«فك رقبة» للمتهم محمد عادل، الذي تمت إحالة أوراقه إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبدأ الرأي الشرعي في إعدامه منذ ثلاثة أيام.

وورد بالرسائل الإلكترونية المرسلة إلى والدة نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، نصًا أن ذلك العرض المالي دية لـ«نيرة»، وأنها فك رقبة للمتهم، قائلين: «القصاص شيء متعارف عليه، ومن الإسلام، ومستخدم بأماكن كثيرة، وإنه ثواب عظيم تحرير رقبة من الإعدام، ويمكن رفع المبلغ إلى ستة أو سبعة ملايين جنيه».

والدة نيرة أشرف

واستقبلت والدة نيرة تلك الرسائل، وعند عدم استجابتها، جرى إرسال الرسائل إلى ابن خالتها، مع إضافة عبارة أن «الموافقة على قبول الدية عمل ثواب وله أجر عند ربنا ولن تستفيدوا شيئًا من إعدام المتهم محمد عادل، وأن القصاص معروف، وعليهم التفكير به».

ورفضت والدة طالبة جامعة المنصورة العرض المالي قائلة: «دم بنتي لا يقدر بكنوز الدنيا، ولن أقبل بنيرة أي تعويض».

الغضب يسيطر على والد نيرة أشرف

وسيطرت حالة من الغضب والاستياء على أسرة نيرة أشرف، عقب تلقي هذه الرسائل، فيما نفى والد طالبة المنصورة ما أثير حول طلب الأسرة مليون جنيه كتعويض من المتهم محمد عادل عما بدر من أقوال منه حول سمعة «نيّرة»، كما رفض الأب الحصول على أي أموال سواء تعويضا أو فك رقبة، قائلاً: «لن أقبل بأي تعويض عن نيرة، فقط أطلب لها الدعاء».

هدير شقيقة نيرة أشرف

أعلنت هدير، شقيقة نيرة أشرف عبدالقادر ضحية حادث المنصورة، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن رفض الأسرة بالكامل التصالح، واستمرارها في القصاص القانوني عقب ورود رسائل وصلت من صفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى والدتها "ثناء طراز"، تتضمن رسائل تحتوي على عرض مبلغ مالي قدره 5 ملايين جنيه قابل للزيادة إلى 6 أو 7 ملايين جنيه، وسيتم جمع هذا المبلغ كنظير فك رقبة للإعفاء عن محمد عادل، المتهم بقتل المجني عليها.

وتابعت شقيقة عروس الجنة بقولها: "أدلة تثبت أننا لا نقبل تعويضا عن دم اختنا لأن كل نقطة دم نزلت منها لا تسوى ملء الأرض ذهبا، القصاص هذا مطلبنا، والتنفيذ بأسرع وقت إن شاء الله".

وقامت هدير بنشر رسائل الأكونت عبر صفحتها الشخصية، واحتوت تلك الرسائل على عدد من العبارات التي تبرر دفع الدية لأهل نيرة طالبة جامعة المنصورة، وهي: "نيرة عند ربنا ومش هتستفاد حاجة لما المتهم يتعدم"، كما تضمنت الرسائل عبارات أخرى: «مفهاش حاجة كل الناس بتعمل كده دية على روح نيرة، واهو يسيبوا البيت ويبعدوا عن الذكريات، ويجيبوا شقة في القاهرة، ولّا يزودوا المبلغ وتبقى دية مش قصاص».