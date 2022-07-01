الجمعة 01 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار الفراخ اليوم الجمعة 1-7-2022 فى مصر

دواجن
دواجن
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تشهد بورصة الدواجن الرئيسية ارتفاع في أسعار الفراخ، اليوم الجمعة 1 يوليو 2022، حيث تصعد وتنخفض أسعار الفراخ جنيها أو جنيهين على مدار الأسبوع الماضي.

 

ويقدم “الدستور” اسعار الفراخ اليوم وأسعار البيض وكذلك أسعار البط وأسعار السمان الجمعة 1 يوليو 2022 وفقا لتحديثات بورصة الدواجن الرئيسية.

 

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار الفراخ اليوم الجمعة 1 يوليو 2022

 

نقدم من خلال هذا الجدول أسعار: سعر كيلو الفراخ لحم، بمختلف أنواعها (فراخ بيضاء – فراخ ساسو – فراخ بلدي – لحم أمهات) في بورصة الدواجن الرئيسية:

النوع

الفئة

أقل سعر

أعلى سعر

لحم الفراخ البيضاء

كيلو

33 جنيها

34 جنيها

لحم الفراخ الساسو

كيلو

47 جنيها

48 جنيها

لحم الفراخ البلدي

كيلو

35 جنيها

36 جنيها

لحم امهات الأبيض

كيلو

26 جنيها

27 جنيها

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار البيض اليوم الجمعة 1 يوليو 2022

نقدم من خلال هذا التقرير أسعار البيض: (سعر البيض الأبيض، سعر البيض الأحمر، سعر البيض البلدي).

النوع

الفئة

أقل سعر

أعلى سعر

بيض أبيض

كرتونة

60 جنيها

61 جنيها

بيض أحمر

كرتونة

63 جنيها

64 جنيها

بيض بلدي

كرتونة

62 جنيها

63 جنيها

 

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أسعار السمان اليوم الجمعة 1 يوليو 2022

ويشمل جدول أسعار السمان نوعين (سعر السمان الأسمر، وسعر السمان الأبيض) بري، هجين، وبياض وفقاً لأسعار بورصة السمان اليوم.

النوع

العمر

أقل سعر

أعلى سعر

كتكوت سمان أسمر بري

يوم

2.25 جنيه

2.50 جنيه

كتكوت سمان أبيض هجين

يوم

2.75 جنيه

3 جنيهات

كتكوت سمان هجين بياض

14 يوما

5.50 جنيه

6 جنيهات

 

أسعار البط اليوم الجمعة 1 يوليو 2022

يضم الجدول الآتي: (سعر البط المولار، سعر البط المسكوفي، وسعر البط البكيني أبيض وألوان)، ويكون البط في عمر يوم فرز أول ممتاز

النوع

العمر

أقل سعر

أعلى سعر

كتكوت بط فرنساوي

يوم

6.50 جنيه

7.50 جنيه

كتكوت بط مسكوفي

يوم

14 جنيها

15 جنيها

كتكوت بط مولارد

يوم

15 جنيها

15.50 جنيه

لحم بط فرنساوي

يوم

24 جنيها

24.50 جنيه

لحم بط مسكوفي

يوم

47 جنيها

47.25 جنيه

لحم بط مولارد

يوم

31 جنيها

32.50 جنيه

بورصة الدواجن الرئيسية بورصة الدواجن أسعار الفراخ اسعار السمان اليوم اسعار البط اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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